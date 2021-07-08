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清甜網美曬健身成果　「內衣外穿照」秀自信美

▲一隻阿圓放送內衣福利。（圖／一隻阿圓臉書）
▲一隻阿圓放送內衣福利。（圖／一隻阿圓臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-08 18:52:56｜2021-07-08 19:06:17

網紅「一隻阿圓」從電台DJ轉當YouTuber，憑甜美臉蛋、火辣身材圈粉，IG超過43萬人追蹤，頻道也有67萬人訂閱，高人氣獲得不少業配機會。近日她替聯名的內衣拍穿搭照，展露火辣曲線也釋放女人味，讓粉絲被電得七葷八素。

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▲阿圓認真經營社群網站及影音頻道，讓她贏得許多業配機會。（圖／一隻阿圓臉書）
▲▼阿圓認真經營社群網站及影音頻道，讓她贏得許多業配機會。（圖／一隻阿圓臉書）
▲▼阿圓認真經營社群網站及影音頻道，讓她贏得許多業配機會。（圖／一隻阿圓臉書）
曝光的照片，阿圓換穿黑白兩色胸罩，搭配敞開的西裝外套，飽滿E罩杯雪胸、狹長事業線相當吸睛，加上一身牛奶色肌膚，畫面唯美又性感，她表示，最近天氣熱，在家又不愛開冷氣，所以愛穿無袖、平口的衣服，加上胸部豐滿，因此內衣款式也挑了好久。

▲▼阿圓大秀有料身材。（圖／一隻阿圓臉書）
▲▼阿圓大秀有料身材。（圖／一隻阿圓臉書）
▲▼阿圓大秀有料身材。（圖／一隻阿圓臉書）
▲▼阿圓大秀有料身材。（圖／一隻阿圓臉書）
▲阿圓穿蕾絲內褲，臀部線條也很傲人。（圖／一隻阿圓臉書）
▲阿圓穿蕾絲內褲，臀部線條也很傲人。（圖／一隻阿圓臉書）
事實上，阿圓在疫情期間瘋狂健身，已經持續一個多月，苗條體態並非一蹴可幾，網友看到照片激喊：「身材有喔」、「看完了心跳加速是正常的嗎」、「缺氧惹」、「可以追求嗎」、「越來越自信，越來越美了」！（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.09%70.91%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
6.67%93.33%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.58%9.42%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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