清甜網美曬健身成果　「內衣外穿照」秀自信美

網紅「一隻阿圓」從電台DJ轉當YouTuber，憑甜美臉蛋、火辣身材圈粉，IG超過43萬人追蹤，頻道也有67萬人訂閱，高人氣獲得不少業配機會。近日她替聯名的內衣拍穿搭照，展露火辣曲線也釋放女人味，讓粉絲被電得七葷八素。
娛樂中心／綜合報導
2021-07-08 18:52:56｜2021-07-08 19:06:17
曝光的照片，阿圓換穿黑白兩色胸罩，搭配敞開的西裝外套，飽滿E罩杯雪胸、狹長事業線相當吸睛，加上一身牛奶色肌膚，畫面唯美又性感，她表示，最近天氣熱，在家又不愛開冷氣，所以愛穿無袖、平口的衣服，加上胸部豐滿，因此內衣款式也挑了好久。 事實上，阿圓在疫情期間瘋狂健身，已經持續一個多月，苗條體態並非一蹴可幾，網友看到照片激喊：「身材有喔」、「看完了心跳加速是正常的嗎」、「缺氧惹」、「可以追求嗎」、「越來越自信，越來越美了」！（編輯：楊穎軒）
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