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巷仔內／聲量、支持度直直落　柯文哲靠打口水戰救聲望？

▲台北市長柯文哲近日來頻頻針對爭議議題，與中央大打口水仗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲近日來頻頻針對爭議議題，與中央大打口水仗。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／特稿

2021-07-08 19:11:09

因為台北四大產銷公司旗下的五間批發市場，接連傳出群聚感染的狀況，甚至擴散到外縣市成為疫情破口；7月起全台灣疫情逐漸趨緩，確診數下降的同時，台北市卻已經連續一週確診數全台之冠；再加上北市府並未公布相關足跡資料，引發「是否沒做疫調」的爭議。此時的柯文哲，也正迎來新一波負面聲量高峰。

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面對網路與政論節目鋪天蓋地的輿論，柯文哲將砲口對準中央開了第一槍，批評執政黨放任名嘴帶風向放假消息，甚至批評政府控制媒體。但退一百步來說，批發市場群聚感染是事實，北市確診數居冠是事實，沒詳盡公布足跡資料也是事實。面對外界批評，柯文哲總是說「疫情期間少點口水」，不過卻很少看到柯文哲在批評他人時有「少點口水」留餘地。

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲今（2）日上午親自前往環南批發市場現場掌握疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲台北市長柯文哲7日在接受專訪時表示，2日環南市場記者會自己遭到「設局」。（圖／指揮中心提供）
柯文哲不打算就此「收口」，還藉著接受趙少康專訪的機會，大肆批評執政黨。除了今日登上媒體版面的「設局說」外，在「特權疫苗」議題上，明明衛生局已經針對連戰違規打疫苗開罰振興醫院，柯文哲偏是要質疑爆料者「違反個資」，還要威脅「公布總統府記帳於北市的疫苗數量」；就連近日年輕族群支持度直直落，柯文哲也要牽拖是「網軍」搞的鬼。

柯文哲在此時拿執政黨作為攻擊目標，無疑就是看執政黨支持度低迷想「趁你病要你命」。但靠著「指責執政黨比自己爛」的做法，特別是當柯文哲自己也在負面聲量相當高的情況下，民眾不支持民進黨或國民黨，但也非一定要支持你柯文哲。

面對民眾黨2022年的地方選戰，甚至是柯文哲自己的2024年的總統之路，剩下不到一年半的市長任期，柯文哲不如回顧一下五月中，北市疫情剛爆發時，自己憑藉醫師專業，帶領北市在防疫初期沈著穩定前進，博得外界一陣好評，那個支持度才是真的；而現在持續與執政黨打口水戰，吵著你我之間「誰比較爛」，炒負面聲量獲得的短期政治紅利，只會繼續讓人看破手腳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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