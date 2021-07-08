不滿黃育仁毀謗　東元董座邱純枝3聲明護名譽並追加告訴

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1、邱純枝董事長前於今年5月31日，已經對黃育仁提出毀謗告訴，今天黃育仁再一次針對邱純枝的嚴重毀謗，實為累犯行為，會立刻追加告訴。邱純枝董事長表示，希望司法能換取個人清白，也要端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑。
2、部分媒體報導未經證實的消息，協助散播不實謠言，嚴正要求停止，並請網路新聞下架。
3、黃育仁先生為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒！對黃某人因個人對董事長大位之覬覦，竟做出如此不理性且不合常理的言論，深感遺憾。
邱純枝表示個人自1997年進入東元電機，擔任財務處長以來，一直競競業業，以專業經理人的角色為公司盡綿薄之力，如今能以東元電機董事長一職為社會貢獻己身之力，實為本人努力向上，也歸功於台灣社會的公平競爭發展，讓女性能有發揮的空間。但若如黃育仁先生所誣指，不但將台灣數十年來的兩性平權毀於一旦，更是抹煞了國內所有女性企業家的努力向上精神。
她更指出，黃育仁為爭取東元電機董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人髮指！她本人在此呼籲黃育仁先生，請以正當行動、公平競爭，東元電機是守法合規的優良公司，需要的是光明磊落、正派經營的領導人，若只因覬覦董事長大位，即發表如此不堪之言論，本人深感遺憾。她更強調名位榮利只是一時，清白聲譽伴隨一生，本人沈痛否認黃育仁先生的不實指控，並重申將為個人清白名譽，勇敢奮戰。
東元電機也強調，針對相關當事人的臆測與討論，已涉犯刑法第310條第2項加重誹謗罪，亦連帶嚴重影響本公司的商譽，本公司鄭重呼籲外界切勿再以訛傳訛。