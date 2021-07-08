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不滿黃育仁毀謗　東元董座邱純枝3聲明護名譽並追加告訴

▲不滿東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁語言毀謗，東元電機發出澄清函，東元電機董事長邱純枝也發表3點聲明維護名譽。（圖／NOWnews資料照片）
▲不滿東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁語言毀謗，東元電機發出澄清函，東元電機董事長邱純枝也發表3點聲明維護名譽。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-07-08 19:31:33｜2021-07-08 19:48:27

針對東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁今（8）日召開線上記者會，並質疑父親東元集團會長黃茂雄做那麼多事，都是為了同一個人，並問黃茂雄有必要為了一個人來消滅自己的親人嗎？與她之間什麼關係？難道她就是已失智的媽媽口中那個很壞的女人嗎？黃育仁更認為壞女人就是東元董事長邱純枝，還說如果不是，請黃茂雄出來說明。對於黃育仁的語言毀謗，東元電機晚間發出澄清函直指，這不但已嚴重侵害邱純枝的名譽，更造成東元電機損害，邱純枝亦發表3點聲明，包括對黃育仁追加告訴，並強調希望司法能換取個人清白，也要端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑。

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東元電機指出，黃育仁今日在線上記者會中以惡毒和不實的語言毀謗東元電機董事長邱純枝，不但已嚴重侵害邱純枝名譽，更造成東元電機的損害。東元電機董事長邱純枝發表以下聲明：

1、邱純枝董事長前於今年5月31日，已經對黃育仁提出毀謗告訴，今天黃育仁再一次針對邱純枝的嚴重毀謗，實為累犯行為，會立刻追加告訴。邱純枝董事長表示，希望司法能換取個人清白，也要端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑。

2、部分媒體報導未經證實的消息，協助散播不實謠言，嚴正要求停止，並請網路新聞下架。

3、黃育仁先生為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒！對黃某人因個人對董事長大位之覬覦，竟做出如此不理性且不合常理的言論，深感遺憾。

邱純枝表示個人自1997年進入東元電機，擔任財務處長以來，一直競競業業，以專業經理人的角色為公司盡綿薄之力，如今能以東元電機董事長一職為社會貢獻己身之力，實為本人努力向上，也歸功於台灣社會的公平競爭發展，讓女性能有發揮的空間。但若如黃育仁先生所誣指，不但將台灣數十年來的兩性平權毀於一旦，更是抹煞了國內所有女性企業家的努力向上精神。

她更指出，黃育仁為爭取東元電機董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人髮指！她本人在此呼籲黃育仁先生，請以正當行動、公平競爭，東元電機是守法合規的優良公司，需要的是光明磊落、正派經營的領導人，若只因覬覦董事長大位，即發表如此不堪之言論，本人深感遺憾。她更強調名位榮利只是一時，清白聲譽伴隨一生，本人沈痛否認黃育仁先生的不實指控，並重申將為個人清白名譽，勇敢奮戰。

東元電機也強調，針對相關當事人的臆測與討論，已涉犯刑法第310條第2項加重誹謗罪，亦連帶嚴重影響本公司的商譽，本公司鄭重呼籲外界切勿再以訛傳訛。

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