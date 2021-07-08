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批黃育仁捏造不實言論　黃茂雄稱教子無方、要兒懸崖勒馬

▲東元父子經營權之爭越演越烈，東元集團會長黃茂雄（中）今（8）日也發出公開信，直指兒子黃育仁捏造不實言論，並表示傷心與失望，還要黃育仁冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沈溺於個人權位的鑽營。（圖／東元提供）
▲東元父子經營權之爭越演越烈，東元集團會長黃茂雄（中）今（8）日也發出公開信，直指兒子黃育仁捏造不實言論，並表示傷心與失望，還要黃育仁冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沈溺於個人權位的鑽營。（圖／東元提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-08 21:22:08

東元父子經營權之爭戰火越燒越大，東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁今（8）日召開線上記者會，質疑父親東元集團會長黃茂雄做那麼多事，都是為了同一個人，有必要為了一個人來消滅自己的親人嗎？到底黃茂雄和她之間什麼關係？難道她就是已經失智的媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？黃育仁更認為壞女人就是東元董事長邱純枝，對於黃育仁的種種指摘，黃茂雄晚間也發出公開信表示，身為父親感到非常傷心與失望，更加重他教子無方的不安，尤其今日公然捏造不實言論攻擊無辜的家人和東元董事長邱純枝，他還是要痛心地給予譴責，並強調有關公司的公開收購一切遵照法令辦理，還要黃育仁冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沈溺於個人權位的鑽營。

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黃茂雄公開信提到，今日育仁先生在線上記者會上的種種指摘，身為父親的茂雄感到非常的傷心和失望，育仁先生今日的不實言行，更加重茂雄教子無方的不安，深感愧對關心我們的社會大眾。

他還說育仁的父子關係被拿來作為爭取經營權的攻擊手段，個人願意承擔，但育仁作為已嚴重傷害公司、家庭、阿嬤、母親、甚至弟妹以及周遭的親戚朋友們，也對社會做了一個極為不良的示範。身為父親，他感到萬分的痛心，也覺得非常遺憾。過去育仁先生不論言行如何，他都選擇包容，但是今日公然捏造不實言論攻擊無辜的家人和公司的邱董事長，他還是要痛心地給予譴責。

黃茂雄也強調，有關公司的公開收購一切遵照法令辦理！爭取經營權應該讓大家看到的是品格和能力，而不是用激烈的方式來達到訴求。他說今天育仁先生的言論，已經失去身為一個家庭成員和上市公司董事長應有的份際，甚至超過法律邊緣，猶不自知。請育仁先生冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沈溺於個人權位的鑽營！

黃茂雄最後也表示，他一向公私分明，也以此教育子女，希望他們都能奉公守法，循規蹈矩，話已至此，沈重奉勸育仁先生懸崖勒馬，不要鑄成無可挽回的遺憾。

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