IG網帥參加《原子少年》 網友往上滑「以為點錯連結」
台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》公布80位選手陣容，15至23歲的少年將分成8組展開殘酷淘汰賽，其中不乏長得像坤達、李玉璽的明星臉選手。不過有一名身高184公分、23歲的網帥小宜，則因為IG照片和影片本人有落差，讓部分網友們直呼「謝謝你，讓我不再相信社群網站」、「以為點錯連結」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-08 22:00:00
跌破眼鏡的是，小宜影片一上線，觀看數立刻衝到參賽者的前三名，許多網美也幫他分享影片，面對這場酸民風波，小宜希望大家不要因為一支自我介紹而給他貼上「修圖大師」的標籤，他也意外發現「原來我有這麼多愛我的人」，包括網紅朋友紀卜心安慰他「現在辛苦是為了以後的幸福」、PINK FUN成員陳以芯送暖：「我是你的妹妹，永遠為你打Call。」 問起參加《原子少年ATOM BOYZ》的原因，小宜表示和《DD52》的利善臻是朋友，會一起練習舞蹈，因為她的鼓勵才勇敢來試鏡，沒想到有選上。他坦言在學生時期對P圖很感興趣，每一次都拿很高分，甚至是課上大家的小老師，不少粉絲力挺他：「能修成這麼自然也是一種本事。」讓大家開始敲碗修圖技巧教學。他表示自己身邊有許多網紅朋友的IG照片是他幫忙拍攝及修圖。