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IG網帥參加《原子少年》　網友往上滑「以為點錯連結」

▲IG網帥小宜修圖功力魔術級。（圖／翻攝 原子少年ATOM BOYZ　YouTube）
▲IG網帥小宜修圖功力魔術級。（圖／翻攝 原子少年ATOM BOYZ　YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-08 22:00:00

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》公布80位選手陣容，15至23歲的少年將分成8組展開殘酷淘汰賽，其中不乏長得像坤達、李玉璽的明星臉選手。不過有一名身高184公分、23歲的網帥小宜，則因為IG照片和影片本人有落差，讓部分網友們直呼「謝謝你，讓我不再相信社群網站」、「以為點錯連結」。

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▲小宜（左）影片人氣高。（圖／野火提供）
▲小宜（左）影片人氣高。（圖／野火提供）
跌破眼鏡的是，小宜影片一上線，觀看數立刻衝到參賽者的前三名，許多網美也幫他分享影片，面對這場酸民風波，小宜希望大家不要因為一支自我介紹而給他貼上「修圖大師」的標籤，他也意外發現「原來我有這麼多愛我的人」，包括網紅朋友紀卜心安慰他「現在辛苦是為了以後的幸福」、PINK FUN成員陳以芯送暖：「我是你的妹妹，永遠為你打Call。」

▲網友敲碗小宜傳授修圖技巧。（圖／翻攝小宜IG）
▲網友敲碗小宜傳授修圖技巧。（圖／翻攝小宜IG）
問起參加《原子少年ATOM BOYZ》的原因，小宜表示和《DD52》的利善臻是朋友，會一起練習舞蹈，因為她的鼓勵才勇敢來試鏡，沒想到有選上。他坦言在學生時期對P圖很感興趣，每一次都拿很高分，甚至是課上大家的小老師，不少粉絲力挺他：「能修成這麼自然也是一種本事。」讓大家開始敲碗修圖技巧教學。他表示自己身邊有許多網紅朋友的IG照片是他幫忙拍攝及修圖。

 

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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30%70%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
11.76%88.24%
2021-07-08-2021-07-11

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2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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