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熊熊洗澡「男友拿甩棍談判」　她嚇哭連夜逃跑

▲熊熊分享恐怖情人經歷。（圖／熊熊IG）
▲熊熊分享恐怖情人經歷。（圖／熊熊IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-09 15:03:40｜2021-07-09 15:08:54

34歲熊熊（卓毓彤）集甜美臉蛋、魔鬼身材於一身，加上個性討喜，身邊不乏追求者，不過她自承感情路上頻遇渣男，除了吸毒沒遇過，家暴、偷吃都被她碰上，其中一任有嚴重暴力傾向，曾在她洗澡時拿甩棍談判，嚇得她連夜搬離兩人同居的地方。

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▲熊熊冬天難得放福利。（圖／熊熊IG）
▲▼熊熊感情路上遇過不少渣男，直說被劈腿已經不特別，暴力男才可怕。（圖／熊熊IG）
▲熊熊人紅是非多。（圖／熊熊IG）
熊熊昨（8日）晚錄網路節目《今晚衝嗎？》，分享交往恐怖情人的經歷，透露有任男友喝酒前後是兩個人，某天她工作完回家，男友臭臉、手上把玩一根甩棍，質問一張她和男藝人勾肩搭背的合照是什麼意思，熊熊認為自己沒錯，男友便暴怒拿甩棍砸牆壁，飆罵：「還要狡辯，背著我碰男生！」

由於男友是模特兒，工作上也會和異性親密接觸，熊熊堅持自己沒錯，男友這時拿甩棍打爆桌子，她才邊哭邊撿地上的玻璃，跟對方道歉：「對不起！我以後不會這樣了！」沒想到，事情還沒完，熊熊後來去洗澡，衣服都脫了，男友竟衝進浴室說：「上次吃飯，妳爸一直說我沒當兵，叫他跟我道歉！」

熊熊當然不答應男友的要求，對方於是拿甩棍打破浴室玻璃，「我身上都是玻璃碎片，腳也流血，我又跪在地上撿玻璃，後來向他道歉、安撫他睡覺，接著連夜逃跑！」熊熊表示，這類的人通常酒醒後都會道歉，必須認清這點，不要給機會，「有一就會有二，暴力比偷吃、賭博、欠債還嚴重，因為會危及生命！」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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