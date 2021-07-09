分配不公讓變種病毒贏了！譚德塞：疫苗缺乏國恐掀死亡潮
新冠肺炎疫情肆虐全球，死亡人數正式突破400萬人，加上Delta等多種變異病毒來勢洶洶，恐導致新一波疫情爆發。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)警告，無法取得足夠疫苗的國家恐將掀「死亡浪潮」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-09 06:59:21
綜合外媒報導，譚德塞7日在瑞士日內瓦記者會上表示，由於疫苗生產與分配嚴重不公，讓包含Delta在內的變種病毒打贏這場與疫苗的時間競賽，部分疫苗供應不足的國家不排除將出現死亡浪潮，目前的400萬死亡病例也很可能是被低估了。
譚德塞進一步指出，全球仍有數百萬名前線醫護人員，至今都還沒有疫苗可用，隨時暴露在感染的風險之下，令人感到心痛；而少數國家繼續佔據大多數疫苗，這件事於情於理都站不住腳，呼籲大國積極向低度發展國家提供疫苗，才能一起度過難關。
世衛新冠應對技術負責人范科霍芙(Maria Van Kerkhove)也表示，Delta病毒比源自英國的Alpha病毒傳播力更強，至今已在104個國家或地區發現病例，並已成為英美主要流行毒株，各地感染Delta的病例數也在持續增加。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。