網球／32記Ace破記錄！捷克前球后大戰3盤 首闖溫網決賽
由Karolina Pliskova對決Aryna Sabalenka的溫布頓女單4強賽，上演了一場發球大戰，兩人合計發出32記Ace，寫下了溫網新紀錄。最終Pliskova以5:7、6:4、6:4逆轉獲勝，生涯首次闖進溫網決賽。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-09 07:55:07｜2021-07-09 08:01:40
在這場比賽中，Pliskova發出14記Ace，而Sabalenka則發出18記，合記32記是溫網有史以來女單比賽單場最多Ace的紀錄。根據統計，此役有145分是在4拍內結束，超過5拍的僅出現38次。
在這場比賽丟掉首盤之後，Pliskova以連續兩個6:4後來居上擊敗了Sabalenka，她今天10個破發點只掌握住2個，不過靠著超高的一發成功率，她全場只給對手拿到1次破發點，成為自己能夠逆轉的關鍵。
這是Pliskova繼2016年美網之後再次闖進到大滿貫決賽，這位捷克美女過去是大滿貫四強常客，也拿過世界球后，但是始終缺乏更進一步的表現，這次她能否爭取生涯首冠，就看她屆時決賽的發揮如何了。
而在另一場比賽，澳洲世界球后Ashleigh Barty以6:3、7:6(3)擊敗了德國老將、3屆大滿貫冠軍得主Angelique Kerber，這是她過去曾在2019年捧起法網冠軍，而溫布頓將是她進一步鞏固自己球后地位的好機會。