再增逾1300例確診 韓國首都圈升至最高第4級警戒
韓國疫情持續升溫，繼前2天單日新增染疫人數都超過1200例後，今(9日)上午又宣布新增1316例確診，其中社區感染1236例、境外輸入性病例80例。連續3天確診數都破1200人，韓國當局確定將首都圈升至最高警戒第4級。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-09 08:47:03｜2021-07-09 08:47:37
根據《韓聯社》報導，韓國政府9日早上決定，將自12日起，將首都圈防疫響應級別上調至最高級別第4級，為期2週。
韓國國務總理金富謙是在中央災難安全對策本部的會議上公布有關決定。
報導指出，這意味著首都圈在晚上6點後將禁止3人以上的聚集，全面禁止1人以上的集會和遊行等活動，婚禮和葬禮只允許親屬參加。營業性娛樂場所繼續禁止營業，針對已接種疫苗者的防疫放寬措施也要暫緩實施。
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