不斷更新／7月13日起「微解封」　全台22縣市規定一次看

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（10:15更新）
台北市
台北市長柯文哲稱將再視本週疫情狀況，最快在今日討論後就會對外宣布，原則上脫口罩內用不會那麼快就施行。
新北市
新北市長侯友宜稱對鬆綁細節仍須逐項討論，今日就會陸續公布相關細節。侯友宜9日宣布，在三級警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用，一律採外帶。
桃園市
桃園市長鄭文燦說，不開放內用、夜市在7/12後以外帶形式恢復營業；有設置疫苗接種站的30個學校操場不開放；公園可運動但不能群聚、運動場域休閒設施維持不開放。
台中市
台中市政府宣布，33處夜市7/13起適度鬆綁，但仍僅供外帶跟外送，須謹遵「三不吃」原則禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃。
台南市
台南市政府表示，開放夜市營業，鼓勵外帶，若內用邀遵守1.5公尺社交距離及梅花座；戶外外風景區、室內場館、文化場館仍應避免群聚，落實人流管制及場所清消。
高雄市
高雄市政府宣佈，7/13後原則上仍鼓勵餐廳進行外帶方式，戶外活動會優先開放，但各場館措施仍待討論，在研議配套後對外公布。
基隆市
基隆市政府宣布，各風景區開放，但若屬於封閉型景點，容留量將降載至原有40%，下午16時後禁止入園，水域活動仍不開放。
新竹縣
新竹縣政府表示，室內運動場館13日起重新開放，但館內人數上限200人，田徑場則因管制不易維持關閉。
新竹市
新竹市長林智堅表示，12家公有市場仍維持禁止內用、試吃措施，僅提供外帶，學校空間維持不開放。
苗栗縣
苗栗縣政府稱3座大型親子公園以及文藝場所、文物館、博物館維持不開放入館措施。
彰化縣
彰化縣政府表示，夜市開放營業，但採用申請制，符合規定才放行，其餘細節仍待全面研議後宣布管制措施。
南投縣
南投縣政府表示，各觀光景點依照指引開放，唯雙龍七彩吊橋因地方部落有疑慮，目前傾向暫不開放。另在12日召開專案會議後，才會提出具體的各類微解封措施。
雲林縣
雲林縣長張麗善表示，學校校園、操場不開放。
嘉義市
夜市7/13起復業，但仍禁止內用，僅供外帶。
嘉義縣
夜市7/13起復業，但仍禁止內用，僅供外帶。
屏東縣
屏東縣政府表示，將在謹慎評估過後逐步公告管制措施，目前墾丁有關係水措施仍全面封閉，部分景點區、自然步道開放，北大武山目前站不開放山屋以及周圍營地。
宜蘭縣
宜蘭縣政府表示，16處風景區與各水域場所仍封閉至三級警戒解除，餐廳、傳統市場與夜市開放內用，但須遵守CDC指引。
花蓮縣
花蓮縣政府表示將討論後另行公佈。
台東縣
台東縣長饒慶鈴稱校園與體育場所室內場所仍不開放；部分景點、步道仍待討論後另行公佈。
澎湖縣
目前仍未公布。
金門縣
最快在今日下午公布相關細節。
連江縣
目前仍未公布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。