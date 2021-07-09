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不斷更新／7月13日起「微解封」　全台22縣市規定一次看

▲指揮中心宣布7／13起管制措施適度鬆綁「微解封」，全台22縣市規定一次看。（圖／高市府經發局提供）
▲指揮中心宣布7／13起管制措施適度鬆綁「微解封」，全台22縣市規定一次看。（圖／高市府經發局提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-09 09:43:59｜2021-07-09 10:18:09

因應本土疫情，指揮中心8日宣布，將維持全國防疫三級警戒至7月26日，但7月13日起放寬部分場域、產業適度「微解封」，然而各地方政府對於相關指引，有不同的規定與做法，《NOWnews今日新聞》統整不同縣市的管制辦法、措施規定，供讀者參考。

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指揮中心宣布四度延長全國三級警戒，不過在7/13日起針對不同產業提供適度鬆綁措施，像是文藝、運動場館、旅遊場域都有條件鬆綁，餐飲場所則有相關指引得內用，但同時指揮中心也授權各級政府依照防疫可適時調整相關規定。

▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
 

（10:15更新）

台北市

台北市長柯文哲稱將再視本週疫情狀況，最快在今日討論後就會對外宣布，原則上脫口罩內用不會那麼快就施行。

新北市

新北市長侯友宜稱對鬆綁細節仍須逐項討論，今日就會陸續公布相關細節。侯友宜9日宣布，在三級警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用，一律採外帶。

桃園市

桃園市長鄭文燦說，不開放內用、夜市在7/12後以外帶形式恢復營業；有設置疫苗接種站的30個學校操場不開放；公園可運動但不能群聚、運動場域休閒設施維持不開放。

台中市

台中市政府宣布，33處夜市7/13起適度鬆綁，但仍僅供外帶跟外送，須謹遵「三不吃」原則禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃。

台南市

台南市政府表示，開放夜市營業，鼓勵外帶，若內用邀遵守1.5公尺社交距離及梅花座；戶外外風景區、室內場館、文化場館仍應避免群聚，落實人流管制及場所清消。

高雄市

高雄市政府宣佈，7/13後原則上仍鼓勵餐廳進行外帶方式，戶外活動會優先開放，但各場館措施仍待討論，在研議配套後對外公布。

基隆市

基隆市政府宣布，各風景區開放，但若屬於封閉型景點，容留量將降載至原有40%，下午16時後禁止入園，水域活動仍不開放。

新竹縣

新竹縣政府表示，室內運動場館13日起重新開放，但館內人數上限200人，田徑場則因管制不易維持關閉。

新竹市

新竹市長林智堅表示，12家公有市場仍維持禁止內用、試吃措施，僅提供外帶，學校空間維持不開放。

苗栗縣

苗栗縣政府稱3座大型親子公園以及文藝場所、文物館、博物館維持不開放入館措施。

彰化縣

彰化縣政府表示，夜市開放營業，但採用申請制，符合規定才放行，其餘細節仍待全面研議後宣布管制措施。

南投縣

南投縣政府表示，各觀光景點依照指引開放，唯雙龍七彩吊橋因地方部落有疑慮，目前傾向暫不開放。另在12日召開專案會議後，才會提出具體的各類微解封措施。

雲林縣

雲林縣長張麗善表示，學校校園、操場不開放。

嘉義市

夜市7/13起復業，但仍禁止內用，僅供外帶。

嘉義縣

夜市7/13起復業，但仍禁止內用，僅供外帶。

屏東縣

屏東縣政府表示，將在謹慎評估過後逐步公告管制措施，目前墾丁有關係水措施仍全面封閉，部分景點區、自然步道開放，北大武山目前站不開放山屋以及周圍營地。

宜蘭縣

宜蘭縣政府表示，16處風景區與各水域場所仍封閉至三級警戒解除，餐廳、傳統市場與夜市開放內用，但須遵守CDC指引。

花蓮縣

花蓮縣政府表示將討論後另行公佈。

台東縣

台東縣長饒慶鈴稱校園與體育場所室內場所仍不開放；部分景點、步道仍待討論後另行公佈。

澎湖縣

目前仍未公布。

金門縣

最快在今日下午公布相關細節。

連江縣

目前仍未公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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2021-07-06-2021-07-09
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