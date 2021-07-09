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台股早盤跌逾200點　電子與航運熄火、觀光相對強勢

▲美股下挫，台北股市今（9）日開盤跌87.97點，加權股價指數以17778.12點開出，隨後下跌超過200點，觸及17643點左右。（圖／NOWnews資料照）
▲美股下挫，台北股市今（9）日開盤跌87.97點，加權股價指數以17778.12點開出，隨後下跌超過200點，觸及17643點左右。（圖／NOWnews資料照）

記者劉雅文、黃仁杰、許家禎／台北報導

2021-07-09 09:53:38｜2021-07-09 09:56:12

全球尤其是亞洲Delta變種病毒病例激增，再加上美國聯準會（Fed）暗示可能提前縮表，使美股昨（8）日早盤跌逾400點。而台北股市今（9）日開盤跌87.97點，加權股價指數以17778.12點開出，隨後下跌超過200點，觸及17643點左右，電子股熄火，但「微解封」使觀光股相對強勢。

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美股道瓊指數8日下跌259.86點，跌幅0.75%，收34,421.93點。標普500下跌37.31點，跌幅0.86%，收4,320.82點。那斯達克指數下跌105.3點，跌幅0.72%，收14,559.8點。費城半導體指數下跌38.9點，或1.19%，收3,222.8點。

中央疫情指揮中心昨日宣布疫情三級警戒延長至7月26日，但部分活動與場域鬆綁，再加上美股下挫，使台北股市開盤跌87.97點，加權股價指數以17778.12點開出，隨後下跌逾200點，之後一度拉抬，但走勢又向下。

權值股台積電早盤弱勢跌6元，跌幅1%，來到582元附近。鴻海、南亞科、聯電、旺宏、世界先進跌1%，大立光與矽力都跌4%。但因為指揮中心宣布「微解封」，觀光股相對強勢，第一店、遠雄來、夏都早盤漲1%左右，寒舍漲0.5%，雲品、雄獅、鳳凰也開高。至於近來很夯的航運股，長榮早盤慘跌停，但隨後跌停打開，跌幅縮小至4%，陽明跌逾1%、萬海跌2%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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2021-07-06-2021-07-09
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