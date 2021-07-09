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波總證實美國靶子隊3人確診退隊　所幸夢幻隊成員沒事

▲本屆美國隊總教練Gregg Popovich(左)。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆美國隊總教練Gregg Popovich(左)。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-09 10:20:56

為了備戰東京奧運，美國男籃特意找了年輕潛力球員組成靶子隊練習，但今(9)日傳出3人確診新冠肺炎退隊，美國男籃總教練Gregg Popovich表示，12名夢幻隊成員都沒事，不用擔心。

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根據美國媒體《ESPN》記者Brian Windhorst指出，靶子隊有4人離開拉斯維加斯的訓練營，繼狀元郎Anthony Edwards扭傷退出後，活塞中鋒Isaiah Stewart今也因腳踝傷勢退出，而Immanuel Quickley、P.J. Washington和Miles Bridges因確診退隊。

由於他們都和夢幻隊成員一同練球，外界擔心12名球員的健康，Popovich今日受訪時先證實這3名小將確診，但夢幻隊12人的檢驗結果都是陰性，所以不用擔心。

東京奧運將在7月23日正式展開，美國男籃被分在A組，首戰將於25日出戰法國，在此之前，美國男籃安排5場熱身賽，11日對上奈及利亞、13日對戰澳洲、14日面對阿根廷，17日再戰澳洲，最後和西班牙交手。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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