波總證實美國靶子隊3人確診退隊 所幸夢幻隊成員沒事
為了備戰東京奧運，美國男籃特意找了年輕潛力球員組成靶子隊練習，但今(9)日傳出3人確診新冠肺炎退隊，美國男籃總教練Gregg Popovich表示，12名夢幻隊成員都沒事，不用擔心。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-09 10:20:56
根據美國媒體《ESPN》記者Brian Windhorst指出，靶子隊有4人離開拉斯維加斯的訓練營，繼狀元郎Anthony Edwards扭傷退出後，活塞中鋒Isaiah Stewart今也因腳踝傷勢退出，而Immanuel Quickley、P.J. Washington和Miles Bridges因確診退隊。
由於他們都和夢幻隊成員一同練球，外界擔心12名球員的健康，Popovich今日受訪時先證實這3名小將確診，但夢幻隊12人的檢驗結果都是陰性，所以不用擔心。
東京奧運將在7月23日正式展開，美國男籃被分在A組，首戰將於25日出戰法國，在此之前，美國男籃安排5場熱身賽，11日對上奈及利亞、13日對戰澳洲、14日面對阿根廷，17日再戰澳洲，最後和西班牙交手。
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