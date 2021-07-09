COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

自由日在即！英國單日增逾3.2萬例　逾4千專家反解封

▲英國單日新增逾3萬例確診，打破自今年1月以來新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國單日新增逾3萬例確診，打破自今年1月以來新高。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-09 10:21:20｜2021-07-09 10:21:55

英國預計於7月19日解封，但近日新冠肺炎（COVID-19）疫情卻逐漸升溫，8日通報逾3萬例確診病例，打破自今年1月以來新高。超過4千名科學家、醫療人員、專家連署呼籲政府撤回「危險且不道德」的解封決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據英國媒體《BBC》報導，英國於8日通報，過去24小時新增了3萬2548例確診病例，創下今年1月23日以來最高紀錄，更使得英國累計確診飆破5百萬例。

英國預計於7月19日解封，但近日疫情升溫，英國首相強生（Boris Johnson）仍為解封進行辯護，表示「疫苗已經削弱確診與死亡和重症之間的關聯」。但英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）指出，若是英國全面解封將會進入「未知的領域」，並且恐在這個夏天，單日確診突破10萬人。

醫生們擔憂，感染在印度首度發現的Delta變種病毒病例不斷增加，也讓住院人數上升，若是單日增加逾10萬人，醫療系統恐怕會無法負荷。

《CNN》報導指出，有4200名科學家、醫療人員、專家於醫學期刊《刺胳針》連署呼籲，要政府撤回解封決定。

連署書中寫到，「我們認為這項決定是危險且不成熟的」，要政府重新考慮當前決策，並且採取緊急措施保護包含兒童在內的民眾，連署書中更抨擊「我們認為政府正在進行一項危險且不道德的實驗」，呼籲政府推遲7月19日的解封計畫，直到包括青少年在內每一個人都接種疫苗為止。

根據英國政府公布的數據指出，目前全國已有86.4%成年人至少接種一劑疫苗，64.6%人口完成接種，但受到Delta變種病毒入侵，英國自7月起疫情再度升溫。但強生仍將7月19日設為取消防疫限制的「自由日」。強生也表示，考慮到近期疫情數據，英國政府將於12日做出是否解封的決定。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管疫情捲土重來，英國首相強生仍宣布19日為取消防疫限制措施的「自由日」，並表示12日會做出是否解封的決定。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀