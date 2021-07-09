自由日在即！英國單日增逾3.2萬例　逾4千專家反解封

英國預計於7月19日解封，但近日新冠肺炎（COVID-19）疫情卻逐漸升溫，8日通報逾3萬例確診病例，打破自今年1月以來新高。超過4千名科學家、醫療人員、專家連署呼籲政府撤回「危險且不道德」的解封決定。





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根據英國媒體《BBC》報導，英國於8日通報，過去24小時新增了3萬2548例確診病例，創下今年1月23日以來最高紀錄，更使得英國累計確診飆破5百萬例。





英國預計於7月19日解封，但近日疫情升溫，英國首相強生（Boris Johnson）仍為解封進行辯護，表示「疫苗已經削弱確診與死亡和重症之間的關聯」。但英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）指出，若是英國全面解封將會進入「未知的領域」，並且恐在這個夏天，單日確診突破10萬人。





醫生們擔憂，感染在印度首度發現的Delta變種病毒病例不斷增加，也讓住院人數上升，若是單日增加逾10萬人，醫療系統恐怕會無法負荷。





《CNN》報導指出，有4200名科學家、醫療人員、專家於醫學期刊《刺胳針》連署呼籲，要政府撤回解封決定。





連署書中寫到，「我們認為這項決定是危險且不成熟的」，要政府重新考慮當前決策，並且採取緊急措施保護包含兒童在內的民眾，連署書中更抨擊「我們認為政府正在進行一項危險且不道德的實驗」，呼籲政府推遲7月19日的解封計畫，直到包括青少年在內每一個人都接種疫苗為止。





根據英國政府公布的數據指出，目前全國已有86.4%成年人至少接種一劑疫苗，64.6%人口完成接種，但受到Delta變種病毒入侵，英國自7月起疫情再度升溫。但強生仍將7月19日設為取消防疫限制的「自由日」。強生也表示，考慮到近期疫情數據，英國政府將於12日做出是否解封的決定。



