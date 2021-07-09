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微解封可去電影院不能家庭聚會！賴香伶批：政府製造烽火

▲「712微解封」爭議多，立委賴香伶批評，跟疫苗施打順序一樣，政府到處製造烽火。（圖／民眾黨立院黨團提供）
▲「712微解封」爭議多，立委賴香伶批評，跟疫苗施打順序一樣，政府到處製造烽火。（圖／民眾黨立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-09 11:43:47｜2021-07-09 11:44:11

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但同時將從7月13日開始適度鬆綁「微解封」，不過各行各業、不同營業場所都有不同規定，且地方政府可自行調整。台灣民眾黨立院團質疑「微解封」讓人民無法適從，製造爭端。

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民眾黨今日上午舉行「身心障礙者優先打疫苗  預約平台需要更完善」記者會，媒體詢問「微解封」禁止5人以上家庭及社交聚會，但是卻開放電影院觀眾入場，政策是否矛盾？立委賴香伶表示，指揮中心宣布「微解封」許多委員辦公室電話被打爆，「微解封」三個字讓人搞不清楚，特別是「微」字如何去解釋，「微」代表室外有解除的可能性，但是電影院等室內場所開放的概念有爭議。

賴香伶反問，電影院開放，工作人員有打疫苗嗎？電影院的工作人員大多未滿50歲，且多是工讀生，他們沒辦法打疫苗，安親班與幼教老師開始打疫苗，但是安親班卻沒有在「微解封」開放名單。

賴香伶批評，一個決策產生標準是否有共通性，許多縣市都不一樣，政府宣布「微解封」就像疫苗施打順序一樣到處製造烽火，無法切中國人最擔心、憂慮的問題，例如家長關心的孩童課後照護等。她認為學校空間、教室那麼多，開放每間教室5人以內、擴大幾間教室收容為何不行？她批評「創造性模糊」就是這次微解封的代名詞。

▲有網友針對微解封提出疑問。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲有網友針對微解封提出疑問。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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