微解封可去電影院不能家庭聚會！賴香伶批：政府製造烽火
中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但同時將從7月13日開始適度鬆綁「微解封」，不過各行各業、不同營業場所都有不同規定，且地方政府可自行調整。台灣民眾黨立院團質疑「微解封」讓人民無法適從，製造爭端。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-09 11:43:47｜2021-07-09 11:44:11
民眾黨今日上午舉行「身心障礙者優先打疫苗 預約平台需要更完善」記者會，媒體詢問「微解封」禁止5人以上家庭及社交聚會，但是卻開放電影院觀眾入場，政策是否矛盾？立委賴香伶表示，指揮中心宣布「微解封」許多委員辦公室電話被打爆，「微解封」三個字讓人搞不清楚，特別是「微」字如何去解釋，「微」代表室外有解除的可能性，但是電影院等室內場所開放的概念有爭議。
賴香伶反問，電影院開放，工作人員有打疫苗嗎？電影院的工作人員大多未滿50歲，且多是工讀生，他們沒辦法打疫苗，安親班與幼教老師開始打疫苗，但是安親班卻沒有在「微解封」開放名單。
賴香伶批評，一個決策產生標準是否有共通性，許多縣市都不一樣，政府宣布「微解封」就像疫苗施打順序一樣到處製造烽火，無法切中國人最擔心、憂慮的問題，例如家長關心的孩童課後照護等。她認為學校空間、教室那麼多，開放每間教室5人以內、擴大幾間教室收容為何不行？她批評「創造性模糊」就是這次微解封的代名詞。
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