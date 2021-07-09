名家論壇》李兆立／叫人霧煞煞的微解封指引

因應本土疫情趨緩，政府公布了即將於7/12上路的「微解封指引」。然而，各部會洋洋灑灑27張圖卡，到底哪些場所開放了，哪些沒開放，又各自該遵循哪些指引，不只讓人眼花撩亂，更留下了許多疑惑。





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老實說，當國際疫情尚未退燒，解封就是在「防疫」和「經濟民生」做適當的取捨和權衡。如何讓快被悶壞的產業和民眾恢復一定程度的活力，同時避免疫情因此升溫，台灣作為疫情較晚爆發的國家，其實有各國經驗可以參考，來幫助達到更好的平衡。





但是，目前政府這份極度複雜且標準矛盾的微解封指引，實在看不出有好好借鏡國際經驗的跡象，更看不出通盤思考的平衡點在哪裡。





第一個問題是，這樣的開放幅度是太大還是太小？





要回答這個疑問，必須要找出可供比較的標準。而參考各國解封經驗後，我們發現最明顯的指標，就是「疫苗覆蓋率」。





目前已解封或微解封的國家中，若以「五成覆蓋率」為界，大致可以分出兩種國家：





第一種是疫苗覆蓋率高於5成的國家，例如76%的冰島，61%的德國，56%的法國及51%的德國，解封幅度明顯較大，而且解封後也較少出現疫情回升的狀況。尤其是冰島幾乎完全解封，每日確診數依舊是零，堪稱解封的最佳典範。





第二種是疫苗覆蓋率高於5成的國家，例如30%左右的澳洲及韓國，解封幅度明顯小得多，包括室內依舊要戴口罩，室內人數也有較多限制，卻依舊在解封後出現疫情回溫的跡象。像是原訂於7/8解封的韓國，因為7/1「微解封」後單日確診屢創新高，只好宣布將解封延期。





回頭看台灣，目前疫苗覆蓋率僅1成，照理來說「微解封」的開放幅度應該更為謹慎，然而依照目前政府公布的指引來看，不僅開放了電影院和美術館等設施，也開放餐飲內用，解封幅度確實令人擔憂。





這裡延伸出第二個問題，當疫苗覆蓋率距離群體免疫還有好幾個月，這段過度期間該如何度過？





這個問題的答案，同樣可以在各國案例中找到，也就是配合「篩檢陰性證明」和「疫苗接種證明」來增加彈性。





例如，德國的餐廳內用，僅開放給具有「疫苗接種14天以上證明」及「當日快篩陰性」的人，這樣一來就能在有效控制傳染的情況下，進一步恢復餐廳營運；法國的千人以上大型活動，如體育競賽或展覽，同樣也只開放給具有「疫苗接種證明」或「篩檢陰性證明」的人，同樣給予這些活動更多活力。





可惜的是，這樣兼具防疫功效及經濟民生的彈性機制，卻在台灣的微解封指引中不見蹤影。





要解決這個問題，即便台灣目前的疫苗覆蓋率仍低，「數位接種證明」依然可以盡快完成部署，而目前包含PCR檢測在內已有8種篩檢方式，也同樣應該建立更明確一致的證明，讓防偽及查驗更加便利。





第三個問題是，由於疫苗接種率較低，防疫指引難免就要更細緻，需要各主管機關合作，但不是各行其是，造成各種矛盾和缺乏通盤考量。





例如，這陣子由於疫情趨緩，已經慢慢開始出現企業將在家上班的勞工召回上班的案例，可以預見在微解封上路後，這種召回潮將大量湧現。





但，目前的微解封，並未納入「幼兒園」和「安親班」，加上各種夏令營停擺，一旦許多爸媽開始得回公司上班，在家的孩子們要由誰來照顧？





事實上，這些托育場所目前各縣市都有零星開放案例，但由於缺乏防疫指引，所以量能極其有限。其他的多數父母，要不就是在家工作兼顧小孩，就是靠無薪的「防疫照顧假」硬撐。





問題是，一旦托育場所在缺乏指引下開放遙遙無期，又遇到企業開始大量召回爸媽，難道是要更多爸媽繼續消耗假期硬撐嗎？又能硬撐多久？





要解決這個問題，絕對不是要爸媽們繼續陷入兩難，而是政府應該拿出具體作法。第一種作法是儘速提出托育場所的解封指引，讓爸媽能更放心地把孩子送去；第二種是與企業共同分擔，給予勞工「有薪」防疫照顧假。





在微解封在即的此刻，卻看不到上述的規劃，就是政府措施缺乏通盤考量的最明顯證據。問題是，國際疫情不知要延燒多久，群體免疫也不知何時完成，防疫這場持久戰，各部會能這樣繼續不好好通力合作嗎？





國內疫情雖然趨緩，但在國際疫情仍未降溫的此刻，解封就是風險，各國案例斑斑可鑑。真的希望政府能夠真正善用本土疫情延緩爆發的優勢，充分參考國際經驗做好超前部署，給出更明確一致的防疫及解封指引，讓防疫和經濟民生取得更好的平衡。





▲各國解封程度和解封後的疫情狀況，與疫苗覆蓋率有很大的關聯。（圖／作者提供）

●作者：李兆立／政治工作者





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