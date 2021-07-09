P聯盟／合約期滿不續約 攻城獅祝福蔡建宇延續籃球夢
P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團於今(9)日宣布蔡建宇合約期滿後，正式離隊成為自由球員。今年P. LEAGUE+新增2隊，還有新職籃聯盟T1 League成立，只要有身手不怕沒地方去。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-09 11:15:42｜2021-07-09 11:38:01
蔡建宇於去年9月加入攻城獅，儘管上場時間較少，但經歷近一年的職業強度訓練，仍舊給予他相當多的養分。
蔡建宇表示：「感謝攻城獅給我繼續追逐夢想的機會，當打籃球變成我的職業，必須追求自律和進步才能在這裡競爭，這一年來跌跌撞撞，每天的訓練都追求多一點進步、反覆檢討場上所有決策，我漸漸地能和隊友對抗，也努力的把每一球放進籃框，300多天過去了，我會永遠記得刻苦訓練是我的職責。」
在攻城獅甫成軍時，蔡建宇每天從基隆通車到新莊練球，這樣的熱情、決心與在球場上訓練的努力讓他成為攻城獅正式名單的一員。
2021年3月14日是蔡建宇職業生涯的初登板，在第四節末上場首度出手即命中三分球，是攻城獅隊史元年令人激賞的故事之一！攻城獅球團祝福他能追求更棒的發展機會，延續自己的籃球生涯並打出令人感動的戰役。