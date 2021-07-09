COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

P聯盟／合約期滿不續約　攻城獅祝福蔡建宇延續籃球夢

▲合約期滿不續約，攻城獅球團祝福蔡建宇延續籃球夢。（圖／新竹攻城獅提供）
▲合約期滿不續約，攻城獅球團祝福蔡建宇延續籃球夢。（圖／新竹攻城獅提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-09 11:15:42｜2021-07-09 11:38:01

P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團於今(9)日宣布蔡建宇合約期滿後，正式離隊成為自由球員。今年P. LEAGUE+新增2隊，還有新職籃聯盟T1 League成立，只要有身手不怕沒地方去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡建宇於去年9月加入攻城獅，儘管上場時間較少，但經歷近一年的職業強度訓練，仍舊給予他相當多的養分。

蔡建宇表示：「感謝攻城獅給我繼續追逐夢想的機會，當打籃球變成我的職業，必須追求自律和進步才能在這裡競爭，這一年來跌跌撞撞，每天的訓練都追求多一點進步、反覆檢討場上所有決策，我漸漸地能和隊友對抗，也努力的把每一球放進籃框，300多天過去了，我會永遠記得刻苦訓練是我的職責。」

在攻城獅甫成軍時，蔡建宇每天從基隆通車到新莊練球，這樣的熱情、決心與在球場上訓練的努力讓他成為攻城獅正式名單的一員。

2021年3月14日是蔡建宇職業生涯的初登板，在第四節末上場首度出手即命中三分球，是攻城獅隊史元年令人激賞的故事之一！攻城獅球團祝福他能追求更棒的發展機會，延續自己的籃球生涯並打出令人感動的戰役。

▲合約期滿不續約，攻城獅球團祝福蔡建宇延續籃球夢。（圖／新竹攻城獅提供）
▲合約期滿不續約，攻城獅球團祝福蔡建宇延續籃球夢。（圖／新竹攻城獅提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀