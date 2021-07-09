陽性率逾22%！聯合國警告　疫情恐對緬甸造成破壞性後果

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聯合國緬甸國家工作隊7日表示，截至本月4日為止，緬甸的新冠測試陽性率已高達22.3%，而在這之前的2週還只有10%，翻了至少1倍，顯示疫情急遽升溫。此外，在緬甸也已檢測到多種新冠病毒的變體，其中包括Delta。
根據緬甸衛生和體育部8日公布的疫情數據，過去24小時，該國新增了4132例確診，再創緬甸出現新冠疫情以來的單日新高，在這之前的6日和7日，就已分別確診了3602及3947例，疫情堪稱極為嚴峻。目前緬甸累計已有180055人染病、3621人病死。
為了防控本波疫情，緬甸政府宣布，從9日至23日暫時關閉基礎教育學校。由於大量的確診病例給醫療系統帶來極大壓力，曼德勒各家醫院已達收治極限，許多確診病患無法進入隔離區接受治療，而根據中國《央視》報導，仰光甚至傳出多起新冠患者在街頭發病身亡的消息。
Delta變種病毒入侵，不只緬甸遭殃，連與緬甸接壤的中國雲南瑞麗市，近日也爆發第4波新冠本土疫情，病毒基因組序列與Delta變種病毒高度同源，瑞麗主城區已於7日實行封閉管理，所有市民居家隔離。
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