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陽性率逾22%！聯合國警告　疫情恐對緬甸造成破壞性後果

▲緬甸深陷政變風暴，新一波新冠疫情也在快速席捲這個國家。圖為本月7日上街抗議的學生。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸深陷政變風暴，新一波新冠疫情也在快速席捲這個國家。圖為本月7日上街抗議的學生。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-09 11:32:37

Delta變種病毒開始流行，讓對抗新冠一事變得更加棘手，亞洲多國陸續傳出疫情反彈，仍處於政變風暴的緬甸也遭到變種毒株侵襲。聯合國緬甸國家工作隊警告，疫情的大規模爆發，恐將對緬甸人民的健康和經濟，都造成破壞性的後果。

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綜合外媒報導，緬甸自今年2月初發生軍事政變後，就陷入了一場由政治危機引發的人權災難，並波及醫療部門，針對保健設施、醫務人員、救護車和病人進行的攻擊至少發生了240次，也使新冠肺炎的檢測、治療和疫苗接種工作難以順利進行。

聯合國緬甸國家工作隊7日表示，截至本月4日為止，緬甸的新冠測試陽性率已高達22.3%，而在這之前的2週還只有10%，翻了至少1倍，顯示疫情急遽升溫。此外，在緬甸也已檢測到多種新冠病毒的變體，其中包括Delta。

根據緬甸衛生和體育部8日公布的疫情數據，過去24小時，該國新增了4132例確診，再創緬甸出現新冠疫情以來的單日新高，在這之前的6日和7日，就已分別確診了3602及3947例，疫情堪稱極為嚴峻。目前緬甸累計已有180055人染病、3621人病死。

▲緬甸仰光街頭有新冠肺炎患者發病身亡。（圖／翻攝自央視）
▲緬甸仰光街頭有新冠肺炎患者發病身亡。（圖／翻攝自央視）
為了防控本波疫情，緬甸政府宣布，從9日至23日暫時關閉基礎教育學校。由於大量的確診病例給醫療系統帶來極大壓力，曼德勒各家醫院已達收治極限，許多確診病患無法進入隔離區接受治療，而根據中國《央視》報導，仰光甚至傳出多起新冠患者在街頭發病身亡的消息。

Delta變種病毒入侵，不只緬甸遭殃，連與緬甸接壤的中國雲南瑞麗市，近日也爆發第4波新冠本土疫情，病毒基因組序列與Delta變種病毒高度同源，瑞麗主城區已於7日實行封閉管理，所有市民居家隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09
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