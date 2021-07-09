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高虹安問台灣為何買無疫苗　羅致政：可以問郭台銘

▲民眾黨立委高虹安。（圖／資料照）
▲民眾黨立委高虹安。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-09 11:47:17

民眾黨立委高虹安8日在臉書發文指出，越南於5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批97,110劑已在7日抵達當地，「為何越南做得到，而台灣不行？」，引發討論；民進黨立委羅致政今（9）日回應指出，台灣購買BNT疫苗所面臨的困境，鴻海創辦人郭台銘應該會點滴在心頭，或許高虹安比其他人更有管道，「可以去問郭董問題出在什麼地方」。

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高虹安在臉書發文指出，越南於5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批97,110劑已在7月7日抵達越南了。她說，5月19日台灣宣布全台進入三級警戒時，她即大聲疾呼政府應儘速採購國際認證的疫苗，然而指揮中心多以「買不到疫苗」來回應呼籲。

高虹安接著說，5月即積極採購疫苗的越南則已經在7月陸續到貨，台灣人卻還在搶被總統特助洪耀南嘲笑的「詠春疫苗」，或只能寄希望於效果尚待驗證的國產疫苗，「不禁想問為何越南做得到，而台灣不行」，她還說，如果是因為意識型態作祟，不願遵守區域代理的國際商業慣例，而罔顧台灣民眾的生命，導致社會經濟運作停滯，將造成再多的防疫或紓困預算都無法彌補的損失。

民進黨立委劉世芳今日於黨團記者會中回應指出，國人很清楚，包括永齡基金會、台積電與慈濟，正在跟相關國家或原廠做最後確認，大家都很希望這樣的善循環，也盼疫苗可以如期、如質到台灣。

民進黨立委羅致政也說，「台灣購買BNT所面臨的困境跟困難，郭董應該會點滴在心頭，高委員如果想瞭解，或許比其他人更有管道，可以去問郭董問題出在什麼地方」。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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