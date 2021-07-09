高虹安問台灣為何買無疫苗　羅致政：可以問郭台銘

民眾黨立委高虹安8日在臉書發文指出，越南於5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批97,110劑已在7日抵達當地，「為何越南做得到，而台灣不行？」，引發討論；民進黨立委羅致政今（9）日回應指出，台灣購買BNT疫苗所面臨的困境，鴻海創辦人郭台銘應該會點滴在心頭，或許高虹安比其他人更有管道，「可以去問郭董問題出在什麼地方」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高虹安在臉書發文指出，越南於5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批97,110劑已在7月7日抵達越南了。她說，5月19日台灣宣布全台進入三級警戒時，她即大聲疾呼政府應儘速採購國際認證的疫苗，然而指揮中心多以「買不到疫苗」來回應呼籲。

高虹安接著說，5月即積極採購疫苗的越南則已經在7月陸續到貨，台灣人卻還在搶被總統特助洪耀南嘲笑的「詠春疫苗」，或只能寄希望於效果尚待驗證的國產疫苗，「不禁想問為何越南做得到，而台灣不行」，她還說，如果是因為意識型態作祟，不願遵守區域代理的國際商業慣例，而罔顧台灣民眾的生命，導致社會經濟運作停滯，將造成再多的防疫或紓困預算都無法彌補的損失。

民進黨立委劉世芳今日於黨團記者會中回應指出，國人很清楚，包括永齡基金會、台積電與慈濟，正在跟相關國家或原廠做最後確認，大家都很希望這樣的善循環，也盼疫苗可以如期、如質到台灣。

民進黨立委羅致政也說，「台灣購買BNT所面臨的困境跟困難，郭董應該會點滴在心頭，高委員如果想瞭解，或許比其他人更有管道，可以去問郭董問題出在什麼地方」。