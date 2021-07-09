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習近平為實現目標不擇手段　美官員籲重視中國威脅

▲《美國之音》報導指出，過去幾個月以來，美軍印太司令部、五角大廈以及美國情報機構的多位官員，不斷對中國威脅發出警示。圖為美國五角大廈。（圖／美聯社／達志影像）
▲《美國之音》報導指出，過去幾個月以來，美軍印太司令部、五角大廈以及美國情報機構的多位官員，不斷對中國威脅發出警示。圖為美國五角大廈。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-09 11:50:08｜2021-07-09 11:50:20

中國近年來在軍事、外交上動作頻頻，面對中國對美國以及全球帶來的威脅，美國海軍印太司令部情報處長史達曼（Michael Studeman）警告，美國華府重要決策人和部分國會議員並沒有真正認識到中國威脅，因而未給予足夠認識。

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《美國之音》報導，史達曼7日在無黨派組織「情報和國家安全聯盟」主辦的視訊研討會上發表評論，表示他懷疑華府有多少人真正認識到中國威脅，「老實說，要他們集中注意可能會發生的事情是很難的」。

史達曼表示，美國決策人難以重視這些威脅的原因是，許多美國人認為發生戰爭的可能性很小，但中國將戰爭當作是他們奮鬥一部分，史達曼表示，在習近平領導之下，中國正準備全力以赴超越美國，成為世界一流強國。

史達曼表示「習近平是一個非常馬基維利式的人，為了達到目標不擇手段，中國夢要不惜一切代價實現」。

事實上，這不是史達曼第一次就中國威脅警告美國政府，今年3月時，他也曾說世界已經嚐到，由中國來領導是什麼滋味。

而史達曼也不是第一位提出警告的官員。過去幾個月以來，美軍印太司令部、五角大廈以及美國情報機構的多位官員，不斷對中國威脅發出警示，他們認為，中國不斷擴增的軍力，以及大膽狂妄的網路攻擊、間諜行動，都對美國構成威脅。

已經退役的前美軍印太司令部司令戴維森上將（Philip Davidson）曾在國會表示，他認為中國正在加速實現他們的野心，落實在世界舞台上取代美國。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也指出中國是「步步逼近的挑戰」。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）更表示，情報部門將中國視為空前的工作重點。

先前美國「詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得衛星影像，指出中國在甘肅地區玉門關沙漠興建上百座核彈發射井。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price ）表示「相當擔憂，並讓人質疑中國的用意」。普萊斯指出這顯示中國的核武能力將快速擴張，可能超越先前人們的預測。

然而有部分美國軍方領袖認為，外界誇大中國的軍事即將採取的軍事行動，例如武力犯台的恐懼。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）6月曾在國會表示，中國距離發展以武力奪取整個台灣所需的實際軍力還有很大差距，「我認為他們目前武力犯台的意圖不強，但統一台灣的確是中國的國家利益核心」。

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