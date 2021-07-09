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中央微解封甩鍋地方？民進黨團：有必要給地方因地制宜

▲民進黨團幹事長劉世芳說，中央公布微解封指引，地方首長更瞭解當地狀況，因地制宜微調是中央地方合作，並非甩鍋。（圖／翻攝自劉世芳臉書）
▲民進黨團幹事長劉世芳說，中央公布微解封指引，地方首長更瞭解當地狀況，因地制宜微調是中央地方合作，並非甩鍋。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-09 12:06:46

指揮中心8日公布微解封相關措施，引發部分輿論質疑，中央雖訂出指引，但又授權地方政府調整，可能造成各地標準不一，恐是中央甩鍋地方。民進黨立法院黨團今（9）日早上被問及此事，黨團書記長羅致政說，每個地方生活型態不一樣，所以中央給地方政府調整空間是有必要的，沒有中央甩鍋地方或地方「逆時中」的問題；黨團幹事長劉世芳也說，這是中央地方合作，在適當情況下讓民生生活更方便，沒有甩鍋問題。

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微解封指引剛公布，引發正反論戰，甚至有部分人士認為，這是中央甩鍋地方。劉世芳今日對此表示，三級警戒當然仍是維持不能放鬆，疫情指揮中心公布指引，地方政府因為都是民選首長，更瞭解當地狀況，因地制宜微調，這是中央與地方合作，讓民眾可以在微解封的狀況下，顧好民生生活方便性，沒有甩鍋問題。

羅致政說，中央是原則性指引，期盼地方政府是要更嚴格不要更鬆，如果要更放鬆，地方政府就要為政策做負責，每個地方生活型態不一樣，給地方政府調整空間是有必要的，沒有中央甩鍋地方，或地方「逆時中」的問題。

民進黨團副幹事長黃世杰也說，各地生活圈有所不同，像他來自桃園，距離雙北就蠻近的，市長鄭文燦可能在整體考量之後會認為，餐廳內用開放還要再觀察，到7月13日還有一點時間，全國地方政府都是小心謹慎，民生經濟需求要取得平衡，這是權責分配不是甩鍋。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

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90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
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