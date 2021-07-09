疫苗覆蓋率低　時力：解封標準不明確恐釀疫情升溫

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陳椒華提醒，疫苗覆蓋率低於5成的國家，如30%的澳洲及韓國，不僅解封幅度較小，解封或微解封後也都出現確診攀升的狀況。因此，目前疫苗覆蓋率僅約1成的台灣，「微解封指引」的解封幅度應更謹慎，解封標準也該更明確，藉此讓各縣市能更放心執行，同時更便利企業和民眾依循，儘可能避免疫情再度升溫。
針對微解封，時力提出台灣疫苗覆蓋率較低，解封指引應更謹慎明確、篩檢陰性及疫苗接種證明，儘速制定一致系統及證明格式、托育場所解封防疫指引，有薪防疫照顧假，政府應儘速推動等建議。
時代力量智庫執行長李兆立表示，從許多國家的解封指引中能清楚發現「篩檢陰性」和「接種疫苗」扮演重要角色，具備相關證明者，可以享有更大程度的解封。例如美國開放室內5,000人以上活動需具備相關證明，德國要有單日陰性證明或疫苗接種證明才能在室內餐廳用餐，法國更針對篩檢和疫苗證明提供QRcode形式的「健康通行證」。他建議，因應台灣將來進一步的彈性解封，同時鼓勵民眾接種疫苗，政府應參考國外作法，除了讓「數位接種證明」儘速上線，針對目前各種篩檢證明，也應建立更一致的格式和通報系統，讓防偽及查驗更加便利。
時力發言人張衞航則指出，隨著疫情趨緩，其實已經有不少企業開始逐步召回勞工，可以預見微解封後會出現更大量的召回潮。據調查目前有4成的企業在家上班，只要有一半召回勞工，許多爸媽立刻就會陷入照顧孩子和上班的兩難，因為政府目前的微解封指引，開放了電影院等娛樂場所，卻不開放幼兒園、安親班等，不僅標準令人困惑，更讓爸媽們陷入困境。張衞航提醒，目前其實各縣市都有零星開放個案，但顯然無法同時處理大量勞工被召回的兒女照顧需求及群聚風險。因此，在產業微解封的同時，政府應在「托育相關場所解封指引」和「補助有薪防疫照顧假」兩種配套中至少做到一樣，而不是讓爸媽陷入「請無薪的防疫照顧假苦撐」或「讓小孩承擔不明群聚風險」的兩難困境。
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