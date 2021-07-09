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疫苗覆蓋率低　時力：解封標準不明確恐釀疫情升溫

▲時力黨主席陳椒華表示，黨的立場支持「微解封」，但也認為目前台灣疫苗覆蓋率偏低，若配套措施不完善，恐釀疫情升溫。（資料照／記者呂炯昌攝）。
▲時力黨主席陳椒華表示，黨的立場支持「微解封」，但也認為目前台灣疫苗覆蓋率偏低，若配套措施不完善，恐釀疫情升溫。（資料照／記者呂炯昌攝）。

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-09 12:41:53｜2021-07-09 14:49:30

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但同時將從7月13日開始適度鬆綁。時代力量今（9）日表示，黨的立場支持「微解封」，但也認為目前台灣疫苗覆蓋率偏低，若配套措施不完善，恐釀疫情升溫。

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時力黨主席、立委陳椒華指出，昨天指揮中心宣布微解封政策後，引發各界反彈，包括開放餐廳內用、旅行團、電影院等娛樂活動，卻仍關閉圖書館、幼兒園、安親班等地，遭質疑標準混亂。她指出，微解封是防疫和經濟民生之間的權衡，台灣該怎麼拿捏，其實可以參考其他國家的解封指引。而在彙整各國案例後可以發現一個明顯的趨勢，疫苗覆蓋率越高的國家，解封幅度也越高，疫情再度升溫的情況也越少，包括疫苗覆蓋率76%的冰島，61%的新加坡，56%的法國及51%的德國，都符合這個趨勢。

陳椒華提醒，疫苗覆蓋率低於5成的國家，如30%的澳洲及韓國，不僅解封幅度較小，解封或微解封後也都出現確診攀升的狀況。因此，目前疫苗覆蓋率僅約1成的台灣，「微解封指引」的解封幅度應更謹慎，解封標準也該更明確，藉此讓各縣市能更放心執行，同時更便利企業和民眾依循，儘可能避免疫情再度升溫。

針對微解封，時力提出台灣疫苗覆蓋率較低，解封指引應更謹慎明確、篩檢陰性及疫苗接種證明，儘速制定一致系統及證明格式、托育場所解封防疫指引，有薪防疫照顧假，政府應儘速推動等建議。

時代力量智庫執行長李兆立表示，從許多國家的解封指引中能清楚發現「篩檢陰性」和「接種疫苗」扮演重要角色，具備相關證明者，可以享有更大程度的解封。例如美國開放室內5,000人以上活動需具備相關證明，德國要有單日陰性證明或疫苗接種證明才能在室內餐廳用餐，法國更針對篩檢和疫苗證明提供QRcode形式的「健康通行證」。他建議，因應台灣將來進一步的彈性解封，同時鼓勵民眾接種疫苗，政府應參考國外作法，除了讓「數位接種證明」儘速上線，針對目前各種篩檢證明，也應建立更一致的格式和通報系統，讓防偽及查驗更加便利。

時力發言人張衞航則指出，隨著疫情趨緩，其實已經有不少企業開始逐步召回勞工，可以預見微解封後會出現更大量的召回潮。據調查目前有4成的企業在家上班，只要有一半召回勞工，許多爸媽立刻就會陷入照顧孩子和上班的兩難，因為政府目前的微解封指引，開放了電影院等娛樂場所，卻不開放幼兒園、安親班等，不僅標準令人困惑，更讓爸媽們陷入困境。張衞航提醒，目前其實各縣市都有零星開放個案，但顯然無法同時處理大量勞工被召回的兒女照顧需求及群聚風險。因此，在產業微解封的同時，政府應在「托育相關場所解封指引」和「補助有薪防疫照顧假」兩種配套中至少做到一樣，而不是讓爸媽陷入「請無薪的防疫照顧假苦撐」或「讓小孩承擔不明群聚風險」的兩難困境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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