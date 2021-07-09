微解封「可上山不能下海」遭酸有政治色彩 陳時中回應了
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(9)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增32例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增12例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-09 14:35:51｜2021-07-09 14:40:55
針對指揮中心昨日公布微解封指引，內容提到民眾可以上山，但是不能下海，有網友戲稱「因為山是綠的，海是藍的」，暗指政治色彩導致，對此指揮中心也做出正面回應。指揮官陳時中妙答：「剛剛講的事實上沒有，藍天綠水也很好啊，對不對？」
指揮中心副指揮官陳宗彥則是先笑了笑然後回應，到沙灘跟海水浴場，因為需要淋浴，所以戴口罩不方便，但是登山步道，大家可以看到這段時間很多人到戶外去，是可以維持配戴口罩的，陳宗彥強調，差別是在這邊，絕對不是山是綠的、海是藍的。
另外針對相關婚紗業拍照，是否可以脫口罩，陳時中也笑答，距離有當然是可以，如果新郎要接個吻他也不反對，相信雙方都會同意的。
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