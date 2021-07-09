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微解封「可上山不能下海」遭酸有政治色彩　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-09 14:35:51｜2021-07-09 14:40:55

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(9)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增32例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增12例死亡個案。

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針對指揮中心昨日公布微解封指引，內容提到民眾可以上山，但是不能下海，有網友戲稱「因為山是綠的，海是藍的」，暗指政治色彩導致，對此指揮中心也做出正面回應。指揮官陳時中妙答：「剛剛講的事實上沒有，藍天綠水也很好啊，對不對？」

指揮中心副指揮官陳宗彥則是先笑了笑然後回應，到沙灘跟海水浴場，因為需要淋浴，所以戴口罩不方便，但是登山步道，大家可以看到這段時間很多人到戶外去，是可以維持配戴口罩的，陳宗彥強調，差別是在這邊，絕對不是山是綠的、海是藍的。

另外針對相關婚紗業拍照，是否可以脫口罩，陳時中也笑答，距離有當然是可以，如果新郎要接個吻他也不反對，相信雙方都會同意的。

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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