柯文哲屢槓中央　民進黨團：想選總統應先處理好疫情

台北市疫情相對嚴峻，不過台北市長柯文哲近來屢槓中央，引發不少爭議。前民進黨主席卓榮泰批柯，「下一題不是為全體市民把關，而是謀2024總統大位」，民進黨團幹事長劉世芳今（9）日對此表示，無論要選縣市長或總統，大家都會看防疫措施做得如何，靠口水人民不會接受。

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柯文哲近來發言砲火四射，在其執政的台北市疫情仍相對嚴重之時，更上媒體槓中央，引發不少爭議。卓榮泰透過臉書表示，柯文哲已經把自己當下一任總統參選人了，原來他的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024總統大位，「我是台北市民，我要繼續忍他、讓他、由他、不理他，再待幾年，看他如何嗎？」

劉世芳回應指出，北北基桃一日生活圈，疫調、匡列、篩檢跟隔離都有不同狀況發生，回歸到中央政府跟地方政府合作之下，趕快把億疫情壓制下來才是當務之急。

劉世芳也說，不管未來要選地方首長或總統大位，大家都要看怎樣處理疫情相關措施，真正把疫情壓制下來的首長，未來要走什麼樣的位置，才是光明正大，靠口水甩鍋人民不會接受。

另針對柯文哲說適度鬆綁措施被中央突襲，民進黨立委周春米也回應，說適度鬆綁措施是突襲太過沉重，三級警戒對民生經濟有重大影響，關於解封與否其實一直有在討論，那目前這樣的措施可能無法滿足所有人的期待，接下來要如何在民生經濟與疫情控制之間做權衡，政府應該要持續滾動檢討。