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柯文哲屢槓中央　民進黨團：想選總統應先處理好疫情

▲台北市長柯文哲屢槓中央引發不少爭議。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲屢槓中央引發不少爭議。（圖／台北市政府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-09 12:23:46

台北市疫情相對嚴峻，不過台北市長柯文哲近來屢槓中央，引發不少爭議。前民進黨主席卓榮泰批柯，「下一題不是為全體市民把關，而是謀2024總統大位」，民進黨團幹事長劉世芳今（9）日對此表示，無論要選縣市長或總統，大家都會看防疫措施做得如何，靠口水人民不會接受。

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柯文哲近來發言砲火四射，在其執政的台北市疫情仍相對嚴重之時，更上媒體槓中央，引發不少爭議。卓榮泰透過臉書表示，柯文哲已經把自己當下一任總統參選人了，原來他的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024總統大位，「我是台北市民，我要繼續忍他、讓他、由他、不理他，再待幾年，看他如何嗎？」

劉世芳回應指出，北北基桃一日生活圈，疫調、匡列、篩檢跟隔離都有不同狀況發生，回歸到中央政府跟地方政府合作之下，趕快把億疫情壓制下來才是當務之急。

劉世芳也說，不管未來要選地方首長或總統大位，大家都要看怎樣處理疫情相關措施，真正把疫情壓制下來的首長，未來要走什麼樣的位置，才是光明正大，靠口水甩鍋人民不會接受。

另針對柯文哲說適度鬆綁措施被中央突襲，民進黨立委周春米也回應，說適度鬆綁措施是突襲太過沉重，三級警戒對民生經濟有重大影響，關於解封與否其實一直有在討論，那目前這樣的措施可能無法滿足所有人的期待，接下來要如何在民生經濟與疫情控制之間做權衡，政府應該要持續滾動檢討。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
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