大學畢業求職超徬徨？基金會辦「3核心課程」打造就業力
有感於近年大學畢業生求職日趨困難，尤其在疫情衝擊下更是擔心畢業即失業，大環境冷颼颼，如何協助大學生在畢業前就擁有就業力？江華教育基金會自2019年9月起與救國團合辦《大學職涯領航員》系列課程，針對「個人品牌力」、「勝任力」、「面試決戰力」三大核心面向，邀請來自各行業經驗豐富的專家，擔任領航講師通過實作及跨領域分享，開拓學生更寬廣的視野與職涯方向。
生活中心/綜合報導
2021-07-09 15:27:41
江華教育基金會執行長黃至堯博士表示，越是不景氣越要提前做好準備，因應疫情7月份《大學職涯領航員》轉線上課程辦理，救國團徐國華總幹事表示「線上學習更需要主動出擊，相信《大學職涯領航員》課程對每一位希望掌握生活及計劃未來職涯的同學都會有幫助！」此次課程邀請美國AL加速式學習引導師黃宏嶈「凝聚團隊共識」透過課程中團隊合作、掌握產業趨勢等扎實的訓練，給予學員們行動方向與建議，未來能在職場脫穎而出! 國際專業職涯獵頭蘇盈如（Sandy Su）則講授了「後疫情時代的人才關鍵網」，帶領學員透過STAR法則，結合企業關鍵字，進行JD 解讀並跟學員分享履歷撰寫技巧，展現自己自信的一面；通過線上QA，為大學生一一解惑，讓學員成為熱騰騰的國際人才。
《大學職涯領航員》系列課程此梯次以勝任力為主題，學員們表示感謝主辦單位在疫情期間努力將原為線下的活動改為線上，本次課程獲益良多也認識來自不同領域的朋友共同學習，超前部署自己的職涯競爭力，「希望能下次活動能夠有更多的名額，讓更多同學一起來參加！」
最後，江華教育基金會執行長黃至堯博士也說，「成功一定是留給準備好的人! 基金會自創立以來持續致力於為職場年輕人強化競爭力，邀請來自各領域專家導師通過多元觀點與學員進行深度的對談，並通過體驗式互動教學增加同學們的學習效果。」《大學職涯領航員》系列課程全部免費，我們非常期待能夠有更多的大學生和職場專家老師們共同參與，一同為年輕人提升職場即戰力！
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