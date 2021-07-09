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寧德時代獲特斯拉大單　台廠新能源電動車概念股間接受惠

▲中國大陸寧德時代獲特斯拉大單，台廠新能源電動車概念股間接受惠。圖為鴻海MIH發表現場（圖／NOWnews資料照片）
▲中國大陸寧德時代獲特斯拉大單，台廠新能源電動車概念股間接受惠。圖為鴻海MIH發表現場（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-09 15:05:16

全球環境保護議題日益受到重視，各國也吹起新能源電動車風潮，電動車銷量逐漸增加，而中國大陸電動車電池大廠寧德時代6月底宣布，接獲特斯拉大單，顯示特斯拉搶攻中國市場大餅的決心，也凸顯電動車浪潮有多夯。而相關台廠新能源概念股也在這波間接受惠，專家認為，雖然台廠在電動車電池上著墨不多，但相關零組件很有優勢，因此中長期成長態勢不變。

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外電報導，根據國際能源署的報告，儘管新冠肺炎讓全球經濟衰退，但2020年電動車銷售數字來到300萬輛，年增41%；也有機構預估，2021年全球電動車銷量將可成長4到5成，展望未來5到10年，預估全球電動車銷量將從目前的300萬台，提升到2025年的1100萬台、2030年則將達3100萬台，電動車滲透率也將從現在的4%左右，分別來到12%與31%。

電動車銷量逐漸成長，帶動了電動車的心臟，也就是電動車電池需求大增。中國大陸新能源電池龍頭寧德時代今（2021）年6月28日公告，與特斯拉簽訂協議，未來4年持續將向特斯拉提供鋰離子電池產品，展現特斯拉攻佔中國大陸市場的決心，也顯示新能源車火紅的程度。

對此，台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，就是因為全球掀起電動車風潮，相關供應的材料與特殊金屬都是成長的態勢，而寧德時代接獲特斯拉大單，股價大漲，刺激市場利多消息，也讓台股新能源概念股間接受惠。

黃文清提到，台股電動車電池相關供應鏈廠商包括正負極材料的康普、美琪瑪、長園科、中橡、尚志、立凱-KY，以及中碳、永裕與榮炭。另外，隔離膜的明基材、電解液的聚和，與電池電源管理系統的精星都是這波電動車浪潮的關注個股。

「台廠在電動車領域上，優勢其實是相關的零組件，像是車用電子與晶片，與寧德時代走電池完全是不一樣的路。」他強調，台廠一直以來都以客製化、具彈性與靈活，或利基型產品為優勢，與寧德時代電池那種規格一樣，需大量產製的路是不一樣的，也因此台廠在電動車電池領域本來起步就較晚也較弱勢，但電池外的電動車相關供應鏈，台廠仍很有優勢與競爭力。

黃文清還提到，寧德時代以成本為考量，供應鏈應該大多是中國大陸本土廠商，其中有沒有一些訂單來到台廠仍未可知，但可以確定的是，台廠新能源電動車供應商，都在這波電動車浪潮下受惠。許多台廠將原有的汽車零組件，再往上推升成門檻較高的車用零組件，當中更有不少都是特斯拉供應商。

而提到電動車，鴻海近兩年提出MIH平台，目前已有1600家會員參與，黃文清則認為是好事一樁，鴻海本身製造能力就很強，現在拉幫結派，會員廠商發展電動車的同時也能透過平台擴展市場版圖。只是，要與世界其他車廠競爭，可能還需要一點時間發酵。

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