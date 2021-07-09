微解封桃不開放餐飲內用　鄭文燦：北北基桃應一致性

本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日宣布三級警戒延長至7月26日，但部份行業有條件微幅鬆綁，餐飲場所可內用。對此桃園市長鄭文燦今（9）日表示，北北基桃具生活一致性，決定桃園餐飲業現階段仍不開放內用，未來視疫情狀況再做調整，目前先請經發局做好指引制定。
記者李春台/桃園報導
2021-07-09 13:20:11
針對目前中央宣布可開放微解封部份，鄭文燦表示，市府將參考中央規定依各類別單獨檢討，個別發布防疫規範 ，同時也會尋求北北基桃最大程度的一致性，夜市部份將按照人流管制的規定開放，包括簡訊實聯制、外帶、戴口罩、食物隔板等都應該要做，另外也要保持社交距離；至於餐廳或百貨購物中心的美食區部份，鄭文燦說，考量這類用餐區域需脫下口罩，因此也要採簡訊實聯制，分餐不共餐、實施梅花座，加上必要的防疫規定，同時也鼓勵外帶。
鄭文燦指出，過去三級管制，中央也有制定規範，授權地方可因地制宜有一些不同作法，他認為北北基桃具有生活圈的一致性，不論是通勤或互動都非常密切，「北北基桃的一致性要維持」，就像當初雙北宣布酒店等特種行業暫停營業，桃園市府也在很短時間內決定採取一致作法一樣。
鄭文燦表示，疫調確實、群聚可控、社區風險降到最低，是目前桃園在疫情收斂階段應該要努力的方向，考量現在桃園仍有指標性個案，包括華儲大樓事件及國軍桃園總醫院事件，相關內用餐飲規範待確定社區風險降到最低以後再來實施，桃園也會參考臨近北北基的政策，讓政策具有一致性。
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