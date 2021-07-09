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「微解封」矛盾多恐成破口　楊志良：降級應觀察2數字

▲前衛生署長楊志良，針對微解封政策接受訪問。（圖／資料畫面，記者葉政勳拍攝）
▲前衛生署長楊志良，針對微解封政策接受訪問。（圖／資料畫面，記者葉政勳拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-09 17:00:00

中央流行疫情指揮中心昨日突然丟出「鬆綁指引」，雖然宣佈延長三級警戒到7月26日，但也同步放寬許多防疫措施，像是開放餐廳有限制下的內用、允許電影院營業等，被視為國內「微解封」，對此，前衛生署長楊志良接受《NOWnews今日新聞》訪問時直言：「這裡面充滿很多矛盾，台灣沒打疫苗的人很多，一不小心可能會造成破口。」真要降級應每日確診數10人以下、不明感染源的個案也在個位數以下，再來考慮才是正確做法。

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選擇在這個時間點微解封，楊志良認為太早了，「還有很多人沒打疫苗，這都可能造成破口。」但他也明白政府的兩難，因為很少國家可以關這麼長的時間，現階段如果不鬆一點，民眾會受不了，因此這是不得已的作法。

楊志良也以國外舉例，別的國家不解封不行，但是一解封疫情就起來，不得已只好再封，「就像英國也來來回回很多次，現在稍微穩定了一點，就是因為大量施打疫苗，不過最近又有點麻煩，因為變種病毒發生了多人的感染。」反推台灣情況，楊認為不會像其他國家這麼慘，面臨不斷的來回解封，因為民眾在戴口罩等措施上配合的很好，升級警示也做得很不錯。

原本民眾希望可在7月12日就順利降級，現在卻又延長三級警戒至26日，也令大家好奇到底降級的指標為何？楊志良則說，認為要先觀察每日確診人數，至少降到每天10人以下，不明感染源的個案也少到個位數以下，現在社會壓力很大、期待很大，國內疫苗進來速度加快，民眾配合施打意願也高，再加上近期幾個疫情破口的感染源很清楚，也在很短的時間內圍堵住疫情，有機會在26日順利降級恢復正常生活。

對於郭台銘的永齡基金會、鴻海、佛光山等企業團體想要出錢購買疫苗，楊志良表示，應該是有機會買得到的，政府在民怨的壓力下，不得不開放買疫苗，「應該要少些政治鬥爭，不該只有三分時間在防疫上，國家應該要團結抗疫。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.13%76.87%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.78%9.22%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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