「微解封」矛盾多恐成破口　楊志良：降級應觀察2數字

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楊志良也以國外舉例，別的國家不解封不行，但是一解封疫情就起來，不得已只好再封，「就像英國也來來回回很多次，現在稍微穩定了一點，就是因為大量施打疫苗，不過最近又有點麻煩，因為變種病毒發生了多人的感染。」反推台灣情況，楊認為不會像其他國家這麼慘，面臨不斷的來回解封，因為民眾在戴口罩等措施上配合的很好，升級警示也做得很不錯。
原本民眾希望可在7月12日就順利降級，現在卻又延長三級警戒至26日，也令大家好奇到底降級的指標為何？楊志良則說，認為要先觀察每日確診人數，至少降到每天10人以下，不明感染源的個案也少到個位數以下，現在社會壓力很大、期待很大，國內疫苗進來速度加快，民眾配合施打意願也高，再加上近期幾個疫情破口的感染源很清楚，也在很短的時間內圍堵住疫情，有機會在26日順利降級恢復正常生活。
對於郭台銘的永齡基金會、鴻海、佛光山等企業團體想要出錢購買疫苗，楊志良表示，應該是有機會買得到的，政府在民怨的壓力下，不得不開放買疫苗，「應該要少些政治鬥爭，不該只有三分時間在防疫上，國家應該要團結抗疫。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。