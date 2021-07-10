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鬆綁指引太細、解封規定太保守　專家：早該降級了

▲陸軍十軍團36化學兵群於彰化扇形車站實施消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍十軍團36化學兵群於彰化扇形車站實施消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-10 17:00:00

中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延長至7月26日，但同時拋出各部會的「鬆綁指引」，放寬許多防疫措施，像是開放餐廳有限制下的內用、允許電影院營業等，被視為國內「微解封」的第一步。對此，有專家表示贊同，認為防疫跟正常生活要平衡，不過相關指引定太細只是自找麻煩，反而認為指揮中心太保守，現在應該要降級。

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前疾管局長、陽明交大公衛所兼任教授張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，不可能一直有幾百萬人不工作，生活上會有困難，所以現在是適合微解封的時機，「防疫跟正常生活要平衡，所以微解封是對的。」但是對於政府為解封方向與指引，他認為有點「過細」了。

各部會鬆綁指引公布後，網路上大量的討論聲浪，有人質疑人潮會聚集、很難管控，也有中央、地方不同調的現象，甚至有家長痛批，電影院可以開放，但是安親班卻不能營業很矛盾。對此，張鴻仁分析，這是人民的生活，不可能用細的規範去限制，中央應該只能講大原則，「訂定10個可以，就會被質疑11個為什麼不行？為什麼打麻將不行？打籃球不行？各部會訂到很細是自找麻煩。」

張鴻仁提到，人類生活很複雜，不可能幾個部會想個三天，就一切清清楚楚，應該訂定大原則，細項讓地方去微調，細節要尊重地方政府，因為每個地方都有自己的特質。

針對微解封所帶來的潛藏風險，張認為，風險一定存在，民眾要學會自己評判、自己決定，「舉例來說，開放教堂等場所不得超過99人，這個數字規範不是科學決定，是根據行政概念推算參考數值，讓大家比較容易執行。」如果擔心有破口，民眾應該風險自負。「因為你可以把自己關在家不出門，就一點風險都沒有，政府要做的事，是解決大多數人需求，不要用行政命令斷了路。」

不過，提到三級警戒延長至7月26日，張鴻仁反而認為指揮中心太保守，應該要去修分級規定，政策最重要的是原則，現在應該要朝鬆綁的方向去做，他強調，現在絕對是具備「降級」的條件，如果指揮中心怕大家會緊張，可以慢慢降，但是太嚴格、太緊，會讓很多人生活發生問題，往下調、鬆綁是必然。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.14%91.86%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.41%79.59%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.85%85.15%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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