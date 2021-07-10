鬆綁指引太細、解封規定太保守　專家：早該降級了

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各部會鬆綁指引公布後，網路上大量的討論聲浪，有人質疑人潮會聚集、很難管控，也有中央、地方不同調的現象，甚至有家長痛批，電影院可以開放，但是安親班卻不能營業很矛盾。對此，張鴻仁分析，這是人民的生活，不可能用細的規範去限制，中央應該只能講大原則，「訂定10個可以，就會被質疑11個為什麼不行？為什麼打麻將不行？打籃球不行？各部會訂到很細是自找麻煩。」
張鴻仁提到，人類生活很複雜，不可能幾個部會想個三天，就一切清清楚楚，應該訂定大原則，細項讓地方去微調，細節要尊重地方政府，因為每個地方都有自己的特質。
針對微解封所帶來的潛藏風險，張認為，風險一定存在，民眾要學會自己評判、自己決定，「舉例來說，開放教堂等場所不得超過99人，這個數字規範不是科學決定，是根據行政概念推算參考數值，讓大家比較容易執行。」如果擔心有破口，民眾應該風險自負。「因為你可以把自己關在家不出門，就一點風險都沒有，政府要做的事，是解決大多數人需求，不要用行政命令斷了路。」
不過，提到三級警戒延長至7月26日，張鴻仁反而認為指揮中心太保守，應該要去修分級規定，政策最重要的是原則，現在應該要朝鬆綁的方向去做，他強調，現在絕對是具備「降級」的條件，如果指揮中心怕大家會緊張，可以慢慢降，但是太嚴格、太緊，會讓很多人生活發生問題，往下調、鬆綁是必然。
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