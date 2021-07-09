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微解封獨缺幼兒園、補教　陳時中：等老師打完疫苗再開放

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-09 15:32:35

中央流行疫情指揮中心昨（8）日宣布，國內三級警戒將於26日起微解封，不過相關措施卻獨缺幼兒園與補教業，引起家長不滿。對此，指揮中心指揮官陳時中今回應，主要是因為目前仍暑假期間，為避免學生群聚，才未開放相關行業；將來在開學前夕，會規劃讓所有學校、補教業的老師施打疫苗，等到相對較安全後再來開放。

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針對幼兒園、補教業為何不在微解封範圍，陳時中回應，目前雖然幼兒園或托嬰都未開放，但民眾如果有特殊情形，可向教育部提出申請，教育部也會依據個案去審查，讓孩子能在安全環境下幫忙；各行各業都有它的痛苦，也怕開放幼兒園後，讓小朋友去那邊群聚，所以原則上還是不開放。

另有媒體提問，微解封包含健身房，但卻不開放幼兒園，是否有互相互相矛盾？「矛盾事情不能說沒有。」陳時中回應，幼兒園人比較多，會造成群聚；但健身房能要求一定的距離間隔，也不一定需要人與人接觸，相對的就比較安全；不過，這個規定不是一輩子都不行，只是短時間避免因為接觸產生的染疫可能性，這是不得已情況下的規定。

▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.13%76.87%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.78%9.22%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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