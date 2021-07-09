微解封獨缺幼兒園、補教 陳時中：等老師打完疫苗再開放
中央流行疫情指揮中心昨（8）日宣布，國內三級警戒將於26日起微解封，不過相關措施卻獨缺幼兒園與補教業，引起家長不滿。對此，指揮中心指揮官陳時中今回應，主要是因為目前仍暑假期間，為避免學生群聚，才未開放相關行業；將來在開學前夕，會規劃讓所有學校、補教業的老師施打疫苗，等到相對較安全後再來開放。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-09 15:32:35
針對幼兒園、補教業為何不在微解封範圍，陳時中回應，目前雖然幼兒園或托嬰都未開放，但民眾如果有特殊情形，可向教育部提出申請，教育部也會依據個案去審查，讓孩子能在安全環境下幫忙；各行各業都有它的痛苦，也怕開放幼兒園後，讓小朋友去那邊群聚，所以原則上還是不開放。
另有媒體提問，微解封包含健身房，但卻不開放幼兒園，是否有互相互相矛盾？「矛盾事情不能說沒有。」陳時中回應，幼兒園人比較多，會造成群聚；但健身房能要求一定的距離間隔，也不一定需要人與人接觸，相對的就比較安全；不過，這個規定不是一輩子都不行，只是短時間避免因為接觸產生的染疫可能性，這是不得已情況下的規定。
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