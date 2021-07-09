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過胖多少才歸類在第9類？陳時中：最主要是有疾病者

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（9）出席記者會，說明疫情相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（9）出席記者會，說明疫情相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-09 15:56:48

根據中央流行疫情指揮中心日前公布，疫苗接種順序中的第9類，包含肥胖、三高等高風險因子的民眾。至於過胖要如何判斷是否符合資格，指揮中心指揮官陳時中今回應，最主要是從去年1月1日到今年5月31日，要有確切疾病者。

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 陳時中指出，第9類對象為18至64歲具有易導致嚴重疾病高風險的疾病者，不是導致嚴重疾病高風險的狀態；所有東西都要制定一定標準，不然這麼大的數目，很難去分配。

陳時中說明，第9類施打對象基本上是從去年1月1日到今年5月31日，所有在健保系統中有這些主診斷碼的民眾；當然一定會有掛一漏萬的情形，個案可以提出申請，再來進行討論。

陳時中說，過胖有過胖的問題，過瘦也有過瘦的問題，各種都有不同問題，也只能取得一個標準，當然不是說沒有這樣機會就不能打，未來還是會根據各年齡層陸續開放，快一點讓想要打的人打得到。

▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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