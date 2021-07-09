昨日疫苗共施打20.8萬人次　陳時中大讚「量能不錯」

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指揮中心指出，截至目前為止，國內累計接種COVID-19疫苗共312萬1081人次，其中AstraZeneca接種198萬6497人次、Moderna接種113萬4584人次，疫苗接種人口涵蓋率約13.03％。
陳時中表示，昨日全台疫苗施打算是滿大的量，但有一、兩個區域有稍微排隊情形，這大家馬上會做相關改善；至於未來是否開放施打點，未來只要地方衛生局有需要都能開，只要看好的地方可以，歡迎大家加入施打的行列。
另外，指揮中心指出，8日新增共29例（16女、13男）疑似AstraZeneca疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡35歲至96歲，為接種疫苗後當日至42日間發生；同期間新增2例（1女、1男）疑似Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡50至55歲，為接種疫苗後3日至6日間發生，包含疑似肺栓塞與蜂窩性組織炎等。
指揮中心統計顯示，8日新增10例（7女、3男）AstraZeneca疫苗接種後發生死亡不良事件，死亡年齡為61歲至89歲間（其中9人為75歲以上長者），為疫苗接種後6日至23日間發生；同期間新增2例（2女）Moderna疫苗接種後發生死亡不良事件，死亡年齡為56歲至74歲間，為疫苗接種後當日至5日間發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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