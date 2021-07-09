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昨日疫苗共施打20.8萬人次　陳時中大讚「量能不錯」

▲國內自6月15日起，陸續開放各年齡層長輩施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續開放各年齡層長輩施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-09 16:15:10

國內部分長輩對施打疫苗有些疑慮，外界關注目前施打疫苗量能是否會因此下滑。指中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）透露，昨日全台疫苗施打量能不錯，共施打約20.8萬人次，算是滿大的量。

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根據指揮中心統計，8日COVID-19疫苗接種20萬8564人次；AstraZeneca疫苗接種5814人次，其中第1劑接種3098人次、第2劑接種2716人次；Moderna接種20萬2750人次，其中第1劑接種19萬8502人次、第2劑接種4248人次。

指揮中心指出，截至目前為止，國內累計接種COVID-19疫苗共312萬1081人次，其中AstraZeneca接種198萬6497人次、Moderna接種113萬4584人次，疫苗接種人口涵蓋率約13.03％。

陳時中表示，昨日全台疫苗施打算是滿大的量，但有一、兩個區域有稍微排隊情形，這大家馬上會做相關改善；至於未來是否開放施打點，未來只要地方衛生局有需要都能開，只要看好的地方可以，歡迎大家加入施打的行列。

另外，指揮中心指出，8日新增共29例（16女、13男）疑似AstraZeneca疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡35歲至96歲，為接種疫苗後當日至42日間發生；同期間新增2例（1女、1男）疑似Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡50至55歲，為接種疫苗後3日至6日間發生，包含疑似肺栓塞與蜂窩性組織炎等。

指揮中心統計顯示，8日新增10例（7女、3男）AstraZeneca疫苗接種後發生死亡不良事件，死亡年齡為61歲至89歲間（其中9人為75歲以上長者），為疫苗接種後6日至23日間發生；同期間新增2例（2女）Moderna疫苗接種後發生死亡不良事件，死亡年齡為56歲至74歲間，為疫苗接種後當日至5日間發生。

▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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