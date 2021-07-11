談三級微解封變「偽解封」 陳時中：地方與中央共同負責
中央流行疫情指揮中心日前宣布，13日起全國三級警戒「微解封」，不過各地方開放不同調，微解封被質疑是「偽解封」。對此，指揮中心指揮官陳時中今（11）表示，不管是防疫期或非防疫期，中央政策都會有相關標準；中央有標準後，再由地方來制定相關執行面的措施，「這是一個地方與中央政府所共同負責的架構」。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-11 14:57:00
陳時中指出，這次三級警戒適度鬆綁，中央對內用有相關規定，就是在一定條件、應變能力之下，可以開放內用，但地方政府也能因時、因地來訂定相關規定；現在全國除了澎湖外都不准內用，看起來地方政府都非常謹慎，地方政府也就經濟面、防疫面度，做出最後的審慎判斷，「我們都尊重」。
陳時中說，這次用中央框架式的政策，然後細節由各地方來訂定，這是一個地方與中央政府所共同負責的架構，「對自己所做的決定，那就是要負責的態度處理後續事宜」。
至於是否是將防疫責任「甩鍋」給地方政府，陳時中再次強調，「指引再怎麼改都是死的，應用的是人」，這次決定是由中央與地方共同負責，沒有甩鍋問題。
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