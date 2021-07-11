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談三級微解封變「偽解封」　陳時中：地方與中央共同負責

▲中央流行疫情指揮中心指揮官（前排中）今（11）出席記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官（前排中）今（11）出席記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-11 14:57:00

中央流行疫情指揮中心日前宣布，13日起全國三級警戒「微解封」，不過各地方開放不同調，微解封被質疑是「偽解封」。對此，指揮中心指揮官陳時中今（11）表示，不管是防疫期或非防疫期，中央政策都會有相關標準；中央有標準後，再由地方來制定相關執行面的措施，「這是一個地方與中央政府所共同負責的架構」。

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陳時中指出，這次三級警戒適度鬆綁，中央對內用有相關規定，就是在一定條件、應變能力之下，可以開放內用，但地方政府也能因時、因地來訂定相關規定；現在全國除了澎湖外都不准內用，看起來地方政府都非常謹慎，地方政府也就經濟面、防疫面度，做出最後的審慎判斷，「我們都尊重」。

陳時中說，這次用中央框架式的政策，然後細節由各地方來訂定，這是一個地方與中央政府所共同負責的架構，「對自己所做的決定，那就是要負責的態度處理後續事宜」。

至於是否是將防疫責任「甩鍋」給地方政府，陳時中再次強調，「指引再怎麼改都是死的，應用的是人」，這次決定是由中央與地方共同負責，沒有甩鍋問題。

▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
 

▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.46%85.54%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.19%80.81%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.97%85.03%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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