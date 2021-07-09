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《俗女養成記2》回歸倒數！重溫笑中帶淚5大經典時刻

▲《俗女養成記2》即將播出。（圖／華視）
▲《俗女養成記2》即將播出。（圖／華視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-09 13:58:11｜2021-07-09 15:32:31

女人到底該怎麼活，才會是標準答案？謝盈萱主演的《俗女養成記》播出掀起收視熱潮，劇中笑中帶淚的家庭難題，以及一針見血的台詞金句，引起六年級女性深深共鳴，《NOWnews今日新聞》帶您重溫《俗女養成記》5個經典橋段，重溫那些感動時刻。

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▲《俗女養成記》女主角陳嘉玲39歲仍一事無成。（圖／華視）
▲陳嘉玲在前男友婚禮大鬧。（圖／華視）
「20歲喝醉是可愛，40歲喝醉是可憐。」

女主角陳嘉玲在前男友婚禮喝得酩酊大醉，諷刺新郎「你要感謝當初我沒有答應你的求婚」，又恭喜新娘「他（新郎）可以一天7次」，讓在場所有人一陣尷尬，朋友將昏昏沉沉的陳嘉玲扛上車後感嘆：「20歲喝醉是可愛，40歲喝醉是可憐。」好像40歲女人非得得體，才是符合我們的年紀。

▲陳嘉玲長期忍受長官的壓力與工作要求。（圖
▲陳嘉玲轉職處處碰壁。（圖 / 華視提供 ）
「我做錯了什麼？我就錯在我想要當一個獨立的新女性！」

陳嘉玲勇敢分手，斷開不適合自己的男友，中年轉職又失去年輕人低薪優勢，說資深也還不夠資深，卡在不上不下的一個階段，39歲沒房沒車沒老公沒小孩，不符世俗成功標準的人生，讓她處處碰壁：「當一個獨立的新女性錯了嗎？為什麼世界對我這麼不公平。」

▲謝盈萱展現影后演技。（圖
▲陳嘉玲（左）一想到要建立戀愛關係就心力交瘁。（圖 / 華視提供）
「﻿我年紀大了沒有力氣談戀愛了！要花多長的時間去遇到一個人，然後建立一段關係？  」

陳嘉玲在和弟弟回台南老家的路上，在車上痛哭：「我已經40歲了，沒有公司會栽培我，我也沒有辦法轉行了。我能夠做什麼？我年紀大了，我沒有力氣談戀愛了，要花多長的時間去遇到一個人，然後建立一段關係？」沒有想到阿媽巧妙安排相親，反而讓陳嘉玲與小學同學蔡永森撞出火花。

▲《俗女養成記》感動台灣觀眾。（圖／華視提供）
▲嘉玲阿媽（左）渴望屬於自己的自由。（圖／華視提供）
「我好久沒聽到我自己的名字了。」

月英阿媽日暮將至時，向陳嘉玲說：「外面的人都叫我陳太太，要不然就是叫我老闆娘、醫生娘，最後卻變頭家媽，也有人叫我陳媽媽。家裡面他們叫我媽媽，你們叫我阿媽。我也好久沒聽到我自己的名字了。」其實她也渴望陳嘉玲的勇氣，羨慕孫女活出自己想要的樣子，在人生終站她希望骨灰能被撒向大海，得到真正自由。

▲爸爸主動握起陳嘉明男友的手。（圖
▲嘉玲爸爸（右一）主動握起兒子男友（左一）的手。（圖 / 華視提供）
「我喜歡男人，我是同志！」

陳嘉玲弟弟陳嘉明為了拯救姊姊，在阿媽靈前出櫃：「我喜歡男人，我是同志！」受到姑姑無情批判，早就知道兒子性向的嘉玲媽，霸氣趕走大姑：「這是我們家，請妳離開。」事後坦承當年偷看兒子日記，發現兒子是同志，這段情節讓不少觀眾感動落淚。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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