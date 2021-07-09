白宮刪國旗推文　蘇貞昌：美用實際行動給台有力支持

全球遭受新冠肺炎肆虐之際，台南市生產的芒果，外銷日、韓均大幅成長，行政院長蘇貞昌今（9）天上午到台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形，台南市長黃偉哲也到場，對於白宮刪除秀出我國國旗的推文，引起各方揣測，蘇指出，美國是用實際的行動，給台灣非常有力的支持，尊重友好國家的外交應對。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-09 14:16:40
台南市長黃偉哲表示，台南芒果外銷的兩大宗，是日本和韓國，韓國109年銷售的314噸外銷，今年到目前為止，已經達到380噸，成長了25%；日本的市場去年是148噸，今年到目前為止，已經到260噸了，所以說，成長的比率是83%，日本跟韓國都有大幅成長，尤其是日本，幾乎是翻倍式的成長，預計到台南愛文芒果的產期結束，應該可以將近300噸，感謝日本跟韓國消費者的支持，讓台灣的芒果外銷能夠再創佳績。
行政院長蘇貞昌今日上午也到台南視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形，被問到白宮推文提到美國分享疫苗給各國，推文中還秀出中華民國國旗，之後卻又刪除推文，白宮表示是工作人員無心之過，非美政策轉變，但仍引起各界不同的揣測。
行政院長蘇貞昌指出，美國在拜登總統上任後，更進一步地在各個方面，包括對台灣的外交空間、對臺灣的區域安全，甚至於對臺灣的疫苗需要，都為台灣發聲出力，更即時地派跨黨派的參議員搭乘軍機到台灣來，後來所運送來的疫苗更是三倍於當初承諾的數量，可以看到美國是用實際的行動，一步一步地讓世界更看到台灣，更給台灣非常有力的支持，至於友好國家夥伴們要怎麼樣戰略外交、整個應對，「我們都非常尊重」。