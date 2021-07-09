國民黨批打AZ催命符　綠營人士：拉低全民接種率不道德

國民黨立法院黨團8日晚間透過臉書指出，執政黨不管AZ疫苗致死率高，為了完成總統蔡英文指示的7月底25%覆蓋率草菅人命，疫苗「催打令」不是「催命符」，引起輿論恐慌與論戰。綠營人士對此指出，國際上許多國家的例子或作法，都顯示了AZ疫苗是被國民黨汙名化，國民黨一邊製造恐慌拉低全民接種率，一邊又有AZ特戰隊跑去施打，非常不道德。

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國民黨立法院黨團8日晚間在臉書發文指出，截至7月7日國人施打AZ 疫苗通報猝死人數高達333人，而莫德納疫苗相對只有6人，相差人數及比例很大，為了完成蔡英文所說七月底25%覆蓋率「催打令」，找高猝死率的原因都免了？可以如此草菅人命？指揮中心應該告訴大家每一批的施打猝死率是多少。

民進黨內人士對此指出，其實國際上都有很多資料顯示，AZ疫苗是被國民黨汙名化，舉例來說，韓國在6月中的資料顯示，施打1600萬劑疫苗後，有261人猝死，其中打BNT猝死的人比打AZ的還要多，但其實也無法證實跟疫苗有關，另外也有消息指，日本政府有在討論開放60歲以上民眾施打AZ疫苗，國際上也有許多國家的元首都打了，國人應該也要有信心。

該人士也說，國民黨危言聳聽製造民眾恐慌，以政治操作降低民眾接種疫苗意願，目的就是想要造成亂象，為推中國疫苗做鋪陳。

另位黨政人士指出，原本三月開始啟動醫護人員接種疫苗，因為國民黨當時就開始抹黑AZ，造成醫護人員的整體施打一直拖延到本月才陸續完成，拿醫護人員生命安全開玩笑，現在又為了拉低全民的接種率，讓國民承受疫情的風險，非常不道德。

該人士也表示，國民黨一邊批評AZ，讓國人不敢或不想注射，又有包括前立委丁守中、黃昭順、張顯耀、前雲林縣長張榮味、前副總統連戰和立委賴士葆等藍營人士打了AZ疫苗，還以「AZ特戰隊」丟臉形象紅到日本，先不討論這當中還有些人是插隊施打，這樣做對台灣實在有所傷害。

另禾馨診所醫療營運長林思宏今（9）日在臉書發文表示，他認為AZ疫苗是有效的疫苗，因為據禾馨內部統計資料指出，990名員工施打AZ疫苗滿3週以上，進行SARS-CoV-2抗體檢測，產生抗體率99％以上，他也呼籲，有哪一種疫苗就打哪一種，大家加油。