COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

特斯拉長期空頭來臨？50／200日均線逼近「死亡交叉」

特斯拉長期空頭來臨？50/200日均線逼近「死亡交叉」。（圖／MoneyDJ理財網）
特斯拉長期空頭來臨？50/200日均線逼近「死亡交叉」。（圖／MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2021-07-09 16:22:12

今年以來，電動車大廠特斯拉(Tesla)股價表現平平，未延續去年狂漲743%的強勁氣勢。技術線圖顯示，特斯拉的50日均線和200日均線已非常接近「死亡交叉」，暗示空頭力量大於多頭力量，股價恐將進一步下跌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
MarketWatch報導，除非股價出現大幅反彈，否則特斯拉的50日均線和200日均線將在週五(9日)形成死亡交叉，即長期均線向上突破短期均線，使兩者出現交叉點，代表未來可能面臨更多回跌壓力，為兩年多來首見。

均線表示股價在某段期間的平均價格，例如50日均線為近50個交易日的平均股價。週四(8日)，特斯拉的50日均線為630.44美元，過去1個月平均每日下跌1.13美元，而200日均線為629.60美元，過去1個月平均每日上漲1.10美元。

按此趨勢，50日均線很可能在週五跌破200日均線，終結50日均線連續20個月保持在200日均線上方的多頭趨勢。

根據MarketWatch計算，以現行股價來看，特斯拉股價必須在週五飆升12.3%，收盤價達到730.76美元，才能維持50日均線高於200日均線。

特斯拉上次50日均線和200日均線出現死亡交叉，是在2019年2月28日。

特斯拉預計在7月底前發表2021年第二季財報。根據特斯拉日前公佈的第二季交車成績單，全球交車數達201,250輛，首度突破20萬輛大關，再創史上單季新高。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，週四特斯拉(TSLA.US)股價上漲1.27%、收652.81美元，今年累計挫跌7.49%，遜於大盤標普500指數走揚15.04%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。



資料來源-MoneyDJ理財網

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.13%76.87%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.78%9.22%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀