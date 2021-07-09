特斯拉長期空頭來臨？50／200日均線逼近「死亡交叉」

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均線表示股價在某段期間的平均價格，例如50日均線為近50個交易日的平均股價。週四(8日)，特斯拉的50日均線為630.44美元，過去1個月平均每日下跌1.13美元，而200日均線為629.60美元，過去1個月平均每日上漲1.10美元。
按此趨勢，50日均線很可能在週五跌破200日均線，終結50日均線連續20個月保持在200日均線上方的多頭趨勢。
根據MarketWatch計算，以現行股價來看，特斯拉股價必須在週五飆升12.3%，收盤價達到730.76美元，才能維持50日均線高於200日均線。
特斯拉上次50日均線和200日均線出現死亡交叉，是在2019年2月28日。
特斯拉預計在7月底前發表2021年第二季財報。根據特斯拉日前公佈的第二季交車成績單，全球交車數達201,250輛，首度突破20萬輛大關，再創史上單季新高。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，週四特斯拉(TSLA.US)股價上漲1.27%、收652.81美元，今年累計挫跌7.49%，遜於大盤標普500指數走揚15.04%。
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資料來源-MoneyDJ理財網