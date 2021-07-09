BTS「國際手語表演」鼓勵所有人 一定會解封、出現希望
南韓天團BTS防彈少年團今（9日）推出新歌《Permission to Dance》，歌名意為「跳舞可以隨心所欲，不用經過允許」，另一含義則為疫情會結束，期盼未來大家自由不受限制的生活，做自己想做的事，他們同時帶入象徵快樂、跳舞、和平的「國際手語」於舞蹈中，正能量滿滿。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-09 14:50:26｜2021-07-09 14:57:10
BTS新歌《Permission to Dance》MV由戴著口罩的餐廳服務生作開頭，他看向象徵希望的紫色氣球後，成員開心舞動身體，以「我們跳舞不需要允許」來激勵經歷艱難的所有人，意義更包含累了就停下腳步、計劃被打破也能燦爛生活、享受當下，以及現在不是結束、希望會出現等充滿正能量的歌詞，亦同時向因疫情所苦的全世界人民加油打氣。
該曲除了溫暖的歌詞，BTS更把「國際手語」融入舞蹈中，包含象徵「快樂」的雙手比讚上下擺動、「跳舞」的倒V放在手掌上、「和平」的雙手比YA等動作，十分特別的表演，讓MV曝光不到1小時，觀看數直破1000萬，人氣不容小覷。
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