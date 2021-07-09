COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

BTS「國際手語表演」鼓勵所有人　一定會解封、出現希望

▲BTS新歌融入手語，鼓勵大家保持快樂，喊話困難會過去、希望會出現。（圖／HYBE LABELS YouTube）
▲BTS新歌融入手語，鼓勵大家保持快樂，喊話困難會過去、希望會出現。（圖／HYBE LABELS YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-09 14:50:26｜2021-07-09 14:57:10

南韓天團BTS防彈少年團今（9日）推出新歌《Permission to Dance》，歌名意為「跳舞可以隨心所欲，不用經過允許」，另一含義則為疫情會結束，期盼未來大家自由不受限制的生活，做自己想做的事，他們同時帶入象徵快樂、跳舞、和平的「國際手語」於舞蹈中，正能量滿滿。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《Permission
▲《Permission to Dance》歌詞有鼓勵大家不要被疫情打敗的含義。（圖／HYBE LABELS YouTube）
BTS新歌《Permission to Dance》MV由戴著口罩的餐廳服務生作開頭，他看向象徵希望的紫色氣球後，成員開心舞動身體，以「我們跳舞不需要允許」來激勵經歷艱難的所有人，意義更包含累了就停下腳步、計劃被打破也能燦爛生活、享受當下，以及現在不是結束、希望會出現等充滿正能量的歌詞，亦同時向因疫情所苦的全世界人民加油打氣。 

該曲除了溫暖的歌詞，BTS更把「國際手語」融入舞蹈中，包含象徵「快樂」的雙手比讚上下擺動、「跳舞」的倒V放在手掌上、「和平」的雙手比YA等動作，十分特別的表演，讓MV曝光不到1小時，觀看數直破1000萬，人氣不容小覷。

▲▼BTS新歌帶入國際手語，包含快樂（上圖，下起）、跳舞、和平。（圖／HYBE
▲▼BTS新歌帶入國際手語，包含快樂（上圖，下起）、跳舞、和平。（圖／HYBE LABELS YouTube）
▲▼BTS新歌帶入國際手語，包含快樂（上圖，下起）、跳舞、和平。（圖／HYBE
▲▼BTS新歌帶入國際手語，包含快樂（上圖，下起）、跳舞、和平。（圖／HYBE
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀