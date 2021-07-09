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藍喊加購3000萬劑BNT疫苗　綠：為護航上海復星

▲國民黨團今日召開記者會，盼政府委託鴻海集團創辦人郭台銘再加購3000萬劑疫苗。（圖／翻攝國民黨團臉書）
▲國民黨團今日召開記者會，盼政府委託鴻海集團創辦人郭台銘再加購3000萬劑疫苗。（圖／翻攝國民黨團臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-09 14:44:10

國民黨立法院黨團今（9）日召開「加購三千萬劑BNT疫苗刻不容緩，微解封責任陳時中必須扛起來」記者會，藍委鄭麗文、費鴻泰與李德維皆出席，會中批評沒有做境內普篩就無法清零，升級降級只能由指揮中心憑感覺作決定，更表示盼請政府再委託郭台銘或台積電加購3000萬劑BNT疫苗，引發議論。對此，有不具名的綠營人士指出，今天國民黨團的記者會，甚至明目張膽的指定買讓中國代理的疫苗，背後的真正意圖越來越明顯，就是為了護航上海復星。

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針對國民黨今日的記者會，綠營人士指出，國民黨不斷攻擊AZ疫苗，甚至說是「催命符」，另外還抹黑國產疫苗，今天記者會中，甚至明目張膽的指定買讓中國代理的疫苗，背後的真正意圖越來越明顯，就是為了護航上海復星。

該人士說，全球COVID-19疫苗有好幾支，為何不是買莫德納、嬌生，偏偏就是只有指定要上海復星代理的BNT疫苗，不禁讓人懷疑，國民黨跟上海復星之間到底有什麼關係？國民黨主要幹部應該公布有沒有持有上海、香港復星或相關轉投資股票才是。

該人士還談到，國民黨黨團昨晚用催命符來攻擊AZ疫苗，不免會讓人聯想到，難道國民黨的AZ特戰隊是AZ敢死隊嗎？原本三月開始啟動的醫護人員接種，因為國民黨當時就開始抹黑AZ，造成醫護人員的整體施打一直拖延到這個月才陸續完成，拿醫護人員生命安全開玩笑,現在又在不斷危言聳聽，製造民眾恐慌，讓國人承受疫情的風險，實在讓人不解也很不道德。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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