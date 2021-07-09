藍喊加購3000萬劑BNT疫苗　綠：為護航上海復星

國民黨立法院黨團今（9）日召開「加購三千萬劑BNT疫苗刻不容緩，微解封責任陳時中必須扛起來」記者會，藍委鄭麗文、費鴻泰與李德維皆出席，會中批評沒有做境內普篩就無法清零，升級降級只能由指揮中心憑感覺作決定，更表示盼請政府再委託郭台銘或台積電加購3000萬劑BNT疫苗，引發議論。對此，有不具名的綠營人士指出，今天國民黨團的記者會，甚至明目張膽的指定買讓中國代理的疫苗，背後的真正意圖越來越明顯，就是為了護航上海復星。

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨今日的記者會，綠營人士指出，國民黨不斷攻擊AZ疫苗，甚至說是「催命符」，另外還抹黑國產疫苗，今天記者會中，甚至明目張膽的指定買讓中國代理的疫苗，背後的真正意圖越來越明顯，就是為了護航上海復星。

該人士說，全球COVID-19疫苗有好幾支，為何不是買莫德納、嬌生，偏偏就是只有指定要上海復星代理的BNT疫苗，不禁讓人懷疑，國民黨跟上海復星之間到底有什麼關係？國民黨主要幹部應該公布有沒有持有上海、香港復星或相關轉投資股票才是。

該人士還談到，國民黨黨團昨晚用催命符來攻擊AZ疫苗，不免會讓人聯想到，難道國民黨的AZ特戰隊是AZ敢死隊嗎？原本三月開始啟動的醫護人員接種，因為國民黨當時就開始抹黑AZ，造成醫護人員的整體施打一直拖延到這個月才陸續完成，拿醫護人員生命安全開玩笑,現在又在不斷危言聳聽，製造民眾恐慌，讓國人承受疫情的風險，實在讓人不解也很不道德。