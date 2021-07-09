居家快篩試劑這樣選 美女家醫師教你這樣提高準確度

國內開賣居家快篩試劑，民眾在超商、賣場、藥局都買得到，居家快篩試劑的選擇及使用，也成為網路上的熱議話題。甫出新書的家醫科醫師陳欣湄，也在《健康2.0》YouTube頻道《挖健康》單元中，建議民眾購買「居家快篩試劑」前，先確認快篩需求目的、再選擇試劑種類購買。至於居家快篩準確率，陳欣湄指出，會與民眾操作試劑時，是否確實採樣到鼻腔深處有關。且由於快篩試劑有偽陽性的可能，若民眾檢測結果為陽性，陳欣湄建議不需過度驚慌，若不確定是否曾與確診者接觸，可就近前往醫院做二次篩檢。
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2021-07-09 15:00:43
目前市面上的快篩試劑有五種，採檢方式可分「抗原檢測」及「核酸檢測」。陳欣湄解釋，抗原檢測就類似快篩，檢測的平均準確度比較低，介於85%到95%之間；核酸檢測則可以想像是PCR篩檢，準確度高達97%，民眾選擇購買快篩試劑，可以「檢測頻率」為考量。由於疫情尚會持續一段時間，陳欣湄建議：「如果需要檢測的頻率很高，就使用抗原檢測試劑。」抗原檢測準確度雖然較低，但透過經常性的檢測，陰轉陽仍能被發現；核酸檢測準確度高但檢測成本也高，患病高風險者如需確認自己是否需到醫院求診，或是隔離需求，則可選擇使用。
除了試劑本身依性質，準確率有所不同，「使用者的檢驗手法」也有關係。陳欣湄指出，由於病毒喜歡存活在鼻腔黏膜上，民眾如只是將試劑插進鼻孔，隨意繞一圈就結束檢測，結果通常會是陰性，也失去快篩的意義。陳欣湄分享鼻腔採樣的撇步：「準確度要高，兩鼻皆須檢測，並以70度角將棉棒推入鼻腔。推入的過程會產生酸軟感，此時再輕輕地旋轉推入棉棒，當感覺靠到鼻腔底部時，用輕繞的方式讓病毒跟棉棒接觸。」
由於檢測會產生偽陽性跟偽陰性的可能，所以檢測結果出現陽性時，也不要驚慌。陳欣湄提醒，若民眾曾與確診者接觸，處於居家隔離階段，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922。若民眾不曾與確診者接觸，只因擔心染疫所以自行快篩，建議前往醫院做第二次篩檢，確認是否有有偽陽性的可能。要了解更多「新冠肺炎」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道➔https://bit.ly/2IBSoRr ，《健康2.0》也全新推出《健康2.0 APP》，網羅熱門健康議題，各式健康資訊一手掌握。 《健康2.0》居家快篩 怎麼用？驗出陽性怎麼辦？ 陳欣湄醫師 來解答：https://www.youtube.com/watch?v=Etupiwnc4lo