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環保署推新制　盼順暢產業空污削減量差額交易

▲環保署今天公告修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」。（圖／美聯社／達志影像）
▲環保署今天公告修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-09 16:25:41

（中央社記者楊淑閔台北9日電）環保署今天公告修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，增訂調整展延核發比例等機制，促進實際削減量差額交易更順暢，帶動產業革新轉型降空污。

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環保署說明，總量管制是一種具有經濟誘因，並限制管制區內污染排放量不增加的政策工具，旨在先讓問題不惡化；工廠可透過提升污染防制效率來改善空污排放，進而產生「實際削減量差額」，不論自己持有，或是賣給其他業者這些額度來新設或擴廠，藉此讓既存工廠改善污染或轉型升級。

環保署說，但是從民國104年實施高屏地區空氣污染物總量管制計畫以來，因為有的人惜售、待價而沽，或想留著自己擴廠時備用，出現削減量差額交易停滯情況，截至今年6月底交易僅60筆，但還有83家業者手上有可交易額度。

環保署修正「固定污染源空氣污染物削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，增加數項機制，名稱也修正為「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，盼交易更順暢、帶動產業革新。

針對新增機制，環保署舉例「調整展延核發比例」，規範實際削減量差額證明的效期為3年，屆滿申請展延時打9折，其中7成效期也是3年，另有2成限期1年要交易給不同法人。

另外交易時也有1比1.2比例的削減規定，即交易時賣方賣出1.2的實際削減量差額，但是買方只能取得1的額度，以避免有人刻意買賣炒作，影響他人權益。

至於「廠際合作」，當老工廠撐著營運只能養活既有員工，無力變革，新進新型大廠可助其升級改善，藉以取得及分享老廠的實際削減量差額，既讓舊廠升級，並引進新技術廠商。

「優化改善」部分，屬於政府要求的改善，例如加嚴排放標準，工廠即使依法完成改善，也不能取得實際削減量差額；工廠若能夠比時限更早完成，每提早1年完成，給予改善後減少的污染量的5%額度，鼓勵盡早完成。

「提前抵換」，原本取得實際削減量差額時，是申請相當於營業執照的操作許可證時才抵換；新制可早一步在申請設施許可證，類似申請建照時即可抵換，避免施工期超過額度效期被展延打折產生損失。

「使用計畫書」，出具此書以確認買方有使用需求外，也能保障可能因為工廠開發期較長的個案在額度上的使用權益；業者可在書中載明取得的實際削減量差額，可根據廠區不同興建階段的年度作分期使用規劃，不因後期額度使用超過效期影響權益，藉此鼓勵革新。

環保署說，綜合以上新機制的運作，可產生「增加釋出管道」的作用。（編輯：管中維）1100709

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