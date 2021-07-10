奧運／拚台灣首面羽球獎牌 球后戴資穎三度出征目標堅定
我國在奧運史上還未在羽球項目拿下獎牌，東京奧運因疫情延期1年將在7月23日正式展開，今年可能是中華隊離頒獎台最近的一次，世界球后戴資穎生涯第三度進軍奧運，追平我國女單紀錄，這次小戴要雪恥前2屆在16強止步遺憾，目標明確就是要「奪牌」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-10 09:00:00
小戴初次踏進五環殿堂是在2012年的倫敦奧運，那年她僅18歲，初出茅蘆的她在16強不敵前球后、最後奪金的中國李雪芮，2016年里約奧運，小戴受傷勢影響敗給印度的辛度，再度於16強出局。
「其實，我當然還是希望自己可以奪牌，突破以往的成績。」小戴生涯3度前夕喊出奪牌，決心相當堅定，而她也有資格如此大聲，球后在位超過160周寫下「小戴障礙」，世界積分再度破10萬大關，創女單紀錄，也是超級賽史上最多冠的女球員。
本屆東奧小戴以奧運女單積分第2收下五環門票，生涯3度叩關奧運追平我國女單紀錄，過去只有3人達成此紀錄，包括「黃金女雙」程文欣／簡毓瑾，還有女單鄭韶婕，但最接近頒獎台的非現任球后小戴莫屬。
小戴這次奧運小組賽和3位世界排名40以後的選手同組，預計能以分組第1輕鬆出線，16強因籤表安排，靠著第2種子優勢，直接挺進8強，可能會對上好友兼宿敵的泰國依瑟儂，4強對手可能則是日本山口茜或印度辛度，考驗才正式開始。