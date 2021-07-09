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預約接種踴躍　過半民眾：若開放願嘗試混打疫苗

▲行政院疫苗預約系統正式上線，開放第九及第十類組的民眾預約接種新冠疫苗。（圖／NOWnews資料照，新北市政府教育局提供）
▲行政院疫苗預約系統正式上線，開放第九及第十類組的民眾預約接種新冠疫苗。（圖／NOWnews資料照，新北市政府教育局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-09 15:19:55

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於7月6日到9日，針對日前疫苗預約系統開放第九、第十類民眾預約施打一事進行調查。有超過一半51.78%的民眾表示，若國內開放疫苗混打，願意在施打第二劑疫苗時，嘗試混打疫苗。

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7月6日，行政院全國防疫會議結束後召開的記者會上，行政院政務委員唐鳳宣布「疫苗預約系統」正式上線，讓符合第九類及第十類，且戶籍在金門、馬祖、澎湖的民眾，能夠在線上預約施打。至於戶籍不在離島的民眾，也可以進入預約平台進行意願登記。

對此，有超過半數，53.57%的民眾表示，在預約系統開放後，便已經登入進行意願登記。但也有40.24%的民眾表示，自己在第十類以後，就算想登記也不行。

對於這套由唐鳳主導設計，與既有的「健保快易通」系統整合的疫苗預約系統，有44.10%的民眾認為，步驟相當簡單，算得上簡單方便。但也有31.66%的民眾表示，這套系統說是預約施打疫苗，但登記完後也不知道自己什麼時候才打得到疫苗。

另外，唐鳳在6日的記者會中表示，目前的預約平台可供民眾選擇想要施打的疫苗種類。對此，有44.24%的民眾選擇施打美國捐贈的莫德納疫苗，選擇英國AstraZeneca疫苗的民眾僅有2.04%，但在此同時，有30.92%的民眾表示，兩種新冠疫苗都能接受。

不過有趣的是，有20.9%的民眾認為，目前這套系統只是意願登記而已，待政府正式開放預約後，視有沒有其他種類的疫苗抵台，再視狀況評估施打的疫苗種類。

另外，這套系統也提供已施打第一劑疫苗的民眾，預約施打第二劑疫苗。近來有外電指出，歐洲部分國家及地區，開放民眾混打新冠疫苗，似乎保護力並沒有受到太大影響。對此，有多達51.78%的民眾表示，若政府許可，自己也想試試混打疫苗。

不過，也有33.33%的民眾認為，疫苗混打這件事並沒有經過科學的驗證，若造成更嚴重的副作用，反而得不償失。

從這次的問卷結果看來，國內民眾對於疫苗預約施打系統的評價還算不錯，但實際上，由於到目前為止都僅止於金門、馬祖、澎湖等地的預約施打，若疫苗全面施打，中央與地方縣市衛生單位的聯繫、各地疫苗施打的安排與量能，又是否能夠快速且安全地為國人進行新冠疫苗的接種，還有待實際的驗證。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,474人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
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