微解封「逆時中」？柯文哲：北市餐飲仍禁止內用

指揮中心昨日宣布7月13日起「微解封」相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整。繼新北市與桃園市政府宣布餐廳、夜市禁止內用，只能外帶後，台北市長柯文哲今（9）日也跟進，宣布北市餐飲業維持三級警戒狀態，依舊禁止內用。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-09 16:19:54｜2021-07-09 16:21:38
台北市政府今日下午舉行防疫記者會，柯文哲報告北市65歲以上新冠肺炎疫苗預約與微解封指引。柯文哲表示，雖然Delta印度變種病毒有控制住，但是參考日本東京近期宣布第四度緊急狀態宣言，顯示百密仍有一疏，經過考量之後，脫下口罩群聚吃飯仍應該擺最後選項，餐飲只能外帶、外送，嚴禁內用。
柯文哲表示，涉及民生經濟、社會運作應該優先解封，他舉例公托可以先解禁，但是工作人員要先打疫苗，身障照顧所降載開放，但是照顧者與被照顧都要優先打疫苗，他強調開放要有配套措施，就是「打疫苗、降載、分艙分流」。
針對北市、新北與桃園市都宣布「微解封」後餐飲業仍禁止內用，柯文哲表示，高鐵通車後全台成為一日生活圈，各縣市管制程度應該一致接近，首都生活圈防疫標準不能差太多。柯文哲舉例表示，台大醫院急診室在2003年因SARS而暫停營業，經過調查就是醫護人員在中午脫口罩吃飯造成傳染，環南市場群聚感染也是脫口罩吃飯造成，因此要脫下口罩群聚吃飯的行業仍應擺最後選項。
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