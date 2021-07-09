COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

微解封「逆時中」？柯文哲：北市餐飲仍禁止內用

▲指揮中心宣布7月13日起「微解封」相關措施，台北市長柯文哲宣布北市維持餐飲業仍禁止內用。（圖／台北市政府提供）
▲指揮中心宣布7月13日起「微解封」相關措施，台北市長柯文哲宣布北市維持餐飲業仍禁止內用。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-09 16:19:54｜2021-07-09 16:21:38

指揮中心昨日宣布7月13日起「微解封」相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整。繼新北市與桃園市政府宣布餐廳、夜市禁止內用，只能外帶後，台北市長柯文哲今（9）日也跟進，宣布北市餐飲業維持三級警戒狀態，依舊禁止內用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府今日下午舉行防疫記者會，柯文哲報告北市65歲以上新冠肺炎疫苗預約與微解封指引。柯文哲表示，雖然Delta印度變種病毒有控制住，但是參考日本東京近期宣布第四度緊急狀態宣言，顯示百密仍有一疏，經過考量之後，脫下口罩群聚吃飯仍應該擺最後選項，餐飲只能外帶、外送，嚴禁內用。

柯文哲表示，涉及民生經濟、社會運作應該優先解封，他舉例公托可以先解禁，但是工作人員要先打疫苗，身障照顧所降載開放，但是照顧者與被照顧都要優先打疫苗，他強調開放要有配套措施，就是「打疫苗、降載、分艙分流」。

針對北市、新北與桃園市都宣布「微解封」後餐飲業仍禁止內用，柯文哲表示，高鐵通車後全台成為一日生活圈，各縣市管制程度應該一致接近，首都生活圈防疫標準不能差太多。柯文哲舉例表示，台大醫院急診室在2003年因SARS而暫停營業，經過調查就是醫護人員在中午脫口罩吃飯造成傳染，環南市場群聚感染也是脫口罩吃飯造成，因此要脫下口罩群聚吃飯的行業仍應擺最後選項。

▲7月13日微解封，北市宣布餐飲業仍維持禁止內用，只限外帶。（圖／北市府提供）
▲7月13日微解封，北市宣布餐飲業仍維持禁止內用，只限外帶。（圖／北市府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.13%76.87%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.78%9.22%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀