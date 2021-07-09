賈永婕勤送物資不喊累　改7／13施打第二劑疫苗

「抗疫女神」賈永婕持續支援前線醫護，送醫療物資到各地醫院，而她在昨（8）日送物資時，因為恍神發生多起「事故」，不僅一直迷路，還不小心發生擦撞。《NOWnews 今日新聞》致電詢問賈永婕，是否因為最近比較忙碌，真的感到疲倦才會如此，她也作出回應。
記者吳雨婕/台北報導
2021-07-09 15:51:29｜2021-07-09 17:09:40
賈永婕在臉書發文透露，在運送醫療物資的途中，先是後車廂沒關，再來是迷路，到了醫院後，竟然又忘記先卸貨，倒車時竟然撞到後方來車，讓她驚慌不已，但被撞的大姐完全沒有生氣，「大姐居然還一直關心我的車子，我說拜託是我的錯耶！我一點也不厲害......只是冥冥中好像有人在幫忙，謝謝大家的照顧。」
也因為接連「凸槌」，讓許多人關心賈永婕是不是真的累了，賈永婕表示，沒有累，是自己真的沒有看到後方的車輛，才會發生小擦撞。談到明日是否會出門運送防疫物資，她透露暫時沒有規畫。而原本預計她將要在7月5日施打第二劑疫苗，也改至7月13日施打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。