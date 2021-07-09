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賈永婕勤送物資不喊累　改7／13施打第二劑疫苗

▲賈永婕（右二）持續運送防疫物資。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕（右二）持續運送防疫物資。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者吳雨婕/台北報導

2021-07-09 15:51:29｜2021-07-09 17:09:40

「抗疫女神」賈永婕持續支援前線醫護，送醫療物資到各地醫院，而她在昨（8）日送物資時，因為恍神發生多起「事故」，不僅一直迷路，還不小心發生擦撞。《NOWnews 今日新聞》致電詢問賈永婕，是否因為最近比較忙碌，真的感到疲倦才會如此，她也作出回應。

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賈永婕在臉書發文透露，在運送醫療物資的途中，先是後車廂沒關，再來是迷路，到了醫院後，竟然又忘記先卸貨，倒車時竟然撞到後方來車，讓她驚慌不已，但被撞的大姐完全沒有生氣，「大姐居然還一直關心我的車子，我說拜託是我的錯耶！我一點也不厲害......只是冥冥中好像有人在幫忙，謝謝大家的照顧。」

▲賈永婕持續運送防疫物資。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕（左二）在運送防疫物資途中，與後方車輛發生小擦撞。（圖／翻攝賈永婕臉書）
也因為接連「凸槌」，讓許多人關心賈永婕是不是真的累了，賈永婕表示，沒有累，是自己真的沒有看到後方的車輛，才會發生小擦撞。談到明日是否會出門運送防疫物資，她透露暫時沒有規畫。而原本預計她將要在7月5日施打第二劑疫苗，也改至7月13日施打。

▲賈永婕體恤醫療人員辛苦，號召各界捐贈HFNC、PAPR等醫療器材。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕預計7月13日才會施打第二劑疫苗。（圖／賈永婕臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.13%76.87%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.78%9.22%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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