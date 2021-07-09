東升西降是錯覺　華府智庫：北京嚴重誤判

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報告認為，2008年金融危機以來，北京評估美國國力及國際影響力正在持續惡化，西方世界衰落正在成為不可動搖的中共官方敘事，導致中國在制定戰略時過度自信，趨於對抗和主動出擊的「戰狼外交」就是最好證明。
報告顯示，2008年起，歌頌社會主義制度優越性及唱衰美國金融實力和民主治理能力的中文文章激增，過去一年尤其如此，中共智囊團大肆宣揚美國國民深陷COVID-19疫情泥沼、兩黨惡鬥、社會動盪，藉此佐證「美國的民主及政治體系已停止運作」，而「隨著美國實力減弱，它所提倡的價值觀也將減弱」、「東方在崛起，西方在衰落」。
這項報告列舉了一些典型文章，例如今年1月13日，黨媒人民日報刊登中共中央黨校國際戰略研究院教授李雲龍文章「『美式民主』神話的終結」聲稱，美國示威者衝擊國會山莊是美國政治制度的重大挫敗。
自由亞洲電台引述「北京之春」雜誌榮譽主編胡平說，中國的實力近年確實有顯著增長，和西方的力量對比發生了變化，但是還未達到中國實力已完全勝過西方民主國家，離那一步還有很大距離；而除了硬實力，還有軟實力，「中國的軟實力在國際上顯然是吃不開的，受到抵制的」。
報導說，趙立堅等中國外交部發言人近年充分彰顯了「戰狼式」的外交姿態，完全拋棄已故領導人鄧小平時期倡導的「韜光養晦」外交實踐。有輿論認為，「戰狼外交」的興起源於西方民主國家對中國迅速崛起的壓制，北京因此不得不被動保持防禦狀態。
對此，紐約城市大學政治學教授夏明認為，外因固然有，尋求政權鞏固的內因更發揮了決定性作用。
夏明說，「中國政府的核心利益是要保證執政黨的地位，所以一切決策都是圍繞著中國共產黨，都是這個內因決定的」。
他表示，「中國共產黨意識到，民主化帶來的一切人權改善、自由化提升的要求與中國共產黨政權的核心利益是發生衝突的。中國把美國的西方體制認為是最大的威脅，所以會採取圍、堵、抹黑，製造敵視」。
2017年起，中共總書記習近平多次在各種正式場合強調「當今世界處於百年未有之大變局」，機遇和挑戰並存，中國比以往任何時候都更接近實現中華民族偉大復興的中國夢。
但現實是，美國的經濟和軍事仍在國際上保持遙遙領先。報告說，美國在國防上繼續超越中國，2020年美國軍費支出為7380億美元，是競爭對手中、俄兩國總和的3倍。
此外，美國2019年的研發投入占國內生產毛額（GDP）的3.1%，中國研發占比則為2.2%；美國國民的COVID-19疫苗接種速率也保持優勢，幾乎沒有任何跡象顯示美國正在衰落。
胡平分析，在國際社會普遍反感中國「戰狼外交」的現實背景下，北京若保持激進和過度自信的態勢，西方民主國家會繼續牽制中國的發展。
他預測，西方民主制度和價值觀可能會和中國內部倡導改革的力量相結合，進而促進中國變革，「但從消極的方面來講，也有可能使中共當前的這派人進一步朝著極端的方向走」。
夏明則對來自中共黨內的變革持懷疑態度。他認為，中國政治體系內缺乏完善的制度保障，也缺乏派系互相監督、校正，中國會繼續朝著過度自信的激進方向前進。
白明稍早前為「外交事務」（Foreign Affairs）撰寫的文章曾寫道，習近平要在明年召開的中共20大尋求連任，鞏固他在中國政治體系日益單一的地位，這將進一步阻止中國必要的政策選擇和路線修正。
報告指出，「鑑於這些現實，中國的自信、甚至是過度自信，可能會導致一種更加大膽、更加對抗的國際姿態，一個高估自己實力而低估美國實力的中國是一個令人擔憂的組合，因為這很可能導致中國在許多具有重要地緣政治意義的地區作出戰略誤判，比如台灣」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1100709