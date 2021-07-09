天氣酷熱體恤防疫人員辛勞 中市議員送懷石餐盒、水冷機
台灣本土疫情雖有趨緩，但仍維持三級警戒，疫苗施打人潮持續踴躍，為體恤社區快打站工作人員的辛勞，今(9)民進黨中市議員江肇國募得民間企業的支持，購買大和屋近百個日本高級懷石餐盒，捐贈給西區中正國小、忠信國小快打站。除了為第一線防疫人員加油打氣，也為受疫情影響的在地店家推廣，更希望能拋磚引玉，讓大家加入齊心互挺的行列。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-09 16:03:53
江肇國表示，快打站因應疫苗調度不定期開設，分擔專責醫院與衛生所的工作量，7日至9日的施打狀況踴躍，快打站中的醫護、志工等工作人員都相當繁忙，因此特別捐贈日本高級懷石餐盒以慰勞防疫人員，為第一線防疫人員補充營養，讓他們有更多精神與力氣照顧施打疫苗的長者。
江肇國也指出，三級警戒大大影響餐飲業，許多餐廳逼不得已而紛紛轉型，知名日式料理餐廳大和屋將近兩個月無法營業，近日推出以懷石料理為主的防疫餐盒，讓大家不出門也可享用新鮮日式便當。江肇國說明，希望透過捐贈給防疫人員，推廣在地商家，相互力挺而達到良善的循環，另外，針對關懷地方弱勢，江肇國也積極洽談在地便當領取點，希望藉由這一波疫情更顯人們相助的溫暖與人情味。
另外，快打站疫苗接種作業，考量到天氣酷熱，市議員黃守達偕同中宬生命禮儀公司執行長宋震紳、佳壕花苑提供水冷氣機至西區忠信國小、中正國小、中區光復國小快打站，讓民眾在戶外等待時不會熱昏頭。另外，飲料店烏弄中美店也贊助90杯冷飲給快打站辛苦的工作人員們享用，同為防疫盡一份心力。