《財富老司機》大概率思維成功法　揭露致富關鍵

台灣三級警戒仍未正式解除，許多產業面臨轉型與淘汰，許多衝擊下來，你我都可能要思考創業和轉業的未來戰略。由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集針對「咖啡廳如何維繫生存之道」，本集將主持人將以自身工作、創業以及投資等經驗分享，進一步談論「大概率思維成功法」，一一接露致富關鍵。
財經中心/綜合報導
2021-07-09 21:00:00
首先黃群仁指出，自己25歲時就當了緯來電視台的節目部經理，對許多人來說，這可能是一個人生里程碑，但黃群仁認為這才是剛開始，他看重的是，這是選對了一件事情，在戰略上的意義就是看到了趨勢，在這個趨勢上面「大概率」會成為主流而到了業界成功的訊號之後，就該開始思考，要用你的人脈去接近這個產業，或者是用你的資本去接近這個產業，它決定了自己是不是能夠比別人更早獲得就是「先行者的利益。」
他進一步說到，為什麼敢行動，而行動看得比別人快，其實比較重要的東西是，有沒有一套方法論，該思考如何可以慢慢變富，而不是想一夜致富，每一個人都想要成功，但成功有些時候太過虛擬飄渺，所以在各種學習、嘗試過程之中「問對問題」相當重要。
日本大胃王小林尊，當時候他在參加熱狗比賽的時候，12分鐘的世界紀錄是26根，但他一口氣把這個歷史紀錄從26根往前推到50根。他的邏輯就是他問了問題之後，去嘗試了可以執行的方法，一個一個步驟不斷的去拆解，那他的成功不是一個很快速的事情，而是回歸到問對問題，然後把戰略想清楚。
而彭懷恩也補充，掌握趨勢有一個很重要的就是，你要比別人更往前一步，但不一定要第一個，這就涉及到80/20法則，只要在前20%，基本上就已經屬於在裡面的人。第二步就是要抓到價值跟價格之間的差異，以房地產來說，買法拍屋相對安全，因為法拍屋第一拍就已經八折了，一般來說買進的價值高，但價格低，所以能買到物超所值的東西啦，基本上就已經立於不敗之地。