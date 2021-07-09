P聯盟／夢想家季外補強第一彈！ 混血射手簡浩加盟

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台新夢想家總經理韓駿鎧表示，簡浩除了擁有穩定的三分手感之外，打法也十分聰明俐落，非常適合球隊體系，韓駿鎧總經理更提到，簡浩除了可以在體系中發揮的淋漓盡致、升級球隊的進攻火力之外，更可以傳承自身經驗幫助隊上的新秀。「簡浩個性很好，非常照顧身旁的小老弟，是大家眼中的好大哥，相信有他的加入，能夠活絡球隊氛圍，讓夢想家在場上場下都更加團結一心！」
簡浩生涯於SBL效力13季，並已收下6座總冠軍，今年轉戰P. LEAGUE+，他提到非常期待新賽季的開始，也展現企圖心堅定的表示，希望能夠成功幫助球隊搶下隊史首冠，「首季的目標絕對是總冠軍，其他的事都是其次。」
因自己屬於陣中的大學長，簡浩提到，希望自己可以帶動球隊的氣氛，除了會將自身經驗分享予隊上的年輕球員之外，也可以幫助洋將融入臺灣的球風以及文化。除此之外，他也表示對於新生活的展開感到十分興奮，「為了備戰球季，之後全家都會搬到臺中居住，我們也都非常開心，因為很喜歡中部氣候、素食餐廳以及中部人的熱情！」
為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，台新夢想家球隊目前全員仍採自主訓練方式，但教練與球員每週皆會安排固定時間進行線上視訊會議，簡浩也將於下週起正式加入會議，期盼疫情能逐漸趨緩，盡快回到球場上展開訓練。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。