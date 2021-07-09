盼讓在台移工優先接種疫苗！印菲泰越駐台代表聯合發聲

前不久發生苗栗工廠移工宿舍群聚案，讓移工議題浮上檯面，印尼、菲律賓、泰國及越南駐台代表近期發布聯合聲明，盼台灣有關單位考慮讓移工優先接種疫苗，重視為台灣貢獻的移工朋友們的權益。

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據悉，該聯合聲明由印尼駐台代表章溥帝（Budi Santoso）、菲律賓代理駐台代表留文克（Gilberto Lauengco）、泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）及越南駐台代表阮英勇（Nguyen Anh Dung）於6月29日共同發表。聲明中提及「近期發生的數起事件使我們憂心移工的脆弱性」，未明確指出是哪些事件，不過發生的事件和建議，民間關懷移工權益的非營利組織也有建言。





TIWA台灣國際勞工協會曾在6月提出聲明，指出應讓所有類型的移工納入公費接種名單中。原先的公費疫苗接種名單共有11大類，其中有移工的類別僅有「安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員」類中的看護移工，優先施打公費疫苗的理由是「維持機構及社福照護系統運作」。





民間勞團指出，台灣有約6成的長照需求，是高度仰賴「家庭照顧者」與「外籍家庭看護工」，他們平常的工作，其實便是「安養、養護、日間照顧、社福等長照機構」的照顧者的工作。差別只在於，他們的照顧場域大部分是在家戶內，但他們也仍常常需要外出採購、取藥、陪伴回診等，而他們所照顧的失能者，通常都是「感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡」的人。民間團體曾呼籲「家庭照顧者」與「外籍家庭看護工」也應納入公費接種的族群當中，避免照顧者染疫、形成「照顧空窗期」的狀況發生。





而印菲泰越駐台代表則希望能讓所有類型的移工都能獲得接種疫苗的權益，不僅有看機構護類或家庭看護類。聲明指出，印尼、越南、菲律賓及泰國的移工數量分別佔台灣移工總數的36.5%、34%、21.1%及8.2%，合計為99.8%。4位代表確信，在勞工領域的合作上，印尼、菲律賓、泰國及越南與台互惠互利。





聲明中感謝台灣對四國移工的支持，同時四位代表也說，為進一步拓展與台灣的關係，印尼、菲律賓、泰國及越南駐台單位共同發起具建設性的對話，並達成共識與台灣相關單位聯繫，盼能進一步增進四國移工福祉，並造福有關各方。四位代表更直言，移工接種與否也會間接影響台灣全民的健康、經濟和社會福祉，希望台灣能團結抗疫。









