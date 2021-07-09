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橘子集團6月營收9.2億元喜迎暑假 月增26%、年增16%

▲橘子集團今（9）日公告6月份自結合併營收新台幣9.2億元，月增26%、年增16%，成績亮眼。（圖／NOWnews資料照）
▲橘子集團今（9）日公告6月份自結合併營收新台幣9.2億元，月增26%、年增16%，成績亮眼。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-07-09 16:31:33｜2021-07-09 16:31:56

橘子集團今（9）日公告6月份自結合併營收新台幣9.2億元，月增26%、年增16%，主要受惠於《新楓之谷》推出16周年大改版活動，而新作手遊《彈射世界》表現亮眼，完整貢獻6月營收，豐沛本月營收動能，因而繳出雙位數增長的成績。

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橘子集團累計1到6月自結合併營收達新台幣55.2億元，主要是《天堂M》長期核心玩家存留率高，上半年在台灣手遊暢銷排行榜保持首位，穩健貢獻營收；《新楓之谷》營運持續表現強勁，改版效益皆能推升業績，創下該產品上半年營收歷史新高，佐以口碑賣座俱佳的《彈射世界》正式上市，逐步加溫集團營運成長動能。

回顧6月，《新楓之谷》及《天堂 M》雖於下旬才推出改版活動，依然表現不俗，效益將延續至暑假；《彈射世界》5月底上市後，在港台廣受迴響，連續週六日獲雙平台下載排行第一名。橘子支付因稅季與疫情期間購物型態改變，交易筆數較去年同期成長246%，會員數亦穩定成長。

展望7月暑期旺季，《天堂 M》將推出副本，加上《新楓之谷》新職業改版效應，可望挹注7月營收；《彈射世界》乘勝追擊，將推出新一波活動，觸動玩家討論度。beanfun! 則迎來上線後最大改版，積極串聯橘子支付、有閑與 GASH、認同卡等集團服務，為廣大用戶提供更豐富有趣的娛樂體驗。

 

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